Baustelle Burg wird präsentiert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Über den Stand der Bauarbeiten im Alten Amt der Burg Beeskow kann man sich am Sonntag von Bauleiterin Heike Wiebicke informieren lassen. Aus Anlass des Internationalen Museumstages führt sie ab 13 Uhr über die Baustelle. Die stärksten Veränderungen werden Kenner der Burg im Foyer und im Treppenhaus bemerken. Ein Personenaufzug fährt vom Keller bis in den Dachboden. Das Projekt wurde im Vorfeld viel diskutiert, musste doch dafür die Gewölbedecke des Kellers aufgebrochen werden. Ein so starker Eingriff in historische Bau­substanz wird von vielen Denkmalschützern kritisch gesehen.

Auch für die Planer und Handwerker war das Projekt eine besondere Herausforderung, weil die Stabilität der Decke beim Aufbruch nicht gefährdet werden durfte. Zu entdecken sind im Alten Amt auch einige neue Türdurchbrüche. Es gibt eine Garderobe und zusätzliche Sanitäranlagen. (gar)

Führungen auf der Burg Beeskow am Sonntag, dem Internationalen Museumstag: Ab 13 Uhr stellt Heike Wiebicke die baulichen Änderungen im Alten Amt vor; ab 14 Uhr spricht Kuratorin Anne Becker über die Ausstellung mit Werken von Horst Zickelbein, ab 15 Uhr führt Kristina Geisler durch den Kunstspeicher.