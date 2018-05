„Bisher funktioniert die Organspende-Lösung nicht“

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Mehr als 10 000 Menschen warten auf Niere, Herz oder Leber eines gerade Verstorbenen, um selbst weiterleben zu können. Doch die Zahl der gespendeten Organe sinkt. Die Ärzteschaft fordert nun, dass jeder Deutsche automatisch Organspender sein solle. Wenn er nicht ausdrücklich widerspricht.

„Eine ernüchternde Bilanz und eine Tragödie, vor allem für diejenigen, die dringend auf eine Transplantation warten.“ So beschreibt der Jahresbericht 2017 der Deutschen Stiftung Organtransplantation die Lage. Die Anzahl der gespendeten Organe war erneut um über neun Prozent auf 2594 gesunken, den niedrigsten Stand der letzten 20 Jahre.

Ein Auslöser der Entwicklung waren sicher die 2012 aufgedeckten Skandale in den Transplantationszentren Göttingen, Leipzig, München und Münster, wo Patienten auf dem Papier kränker gemacht wurden als sie waren, um sie früher mit einem Organ zu versorgen – während deutlich Kränkere weiter warten mussten. Aber das allein kann es auch nicht sein. So ergeben Umfragen, dass mehr als Zweidrittel der Deutschen der Organspende grundsätzlich positiv gegenüberstehen – trotzdem haben laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nur 36 Prozent einen Organspendeausweis ausgefüllt. 72 Prozent davon willigten in eine Entnahme ein.

Viele drücken sich wohl um das Thema. Schließlich muss man sich ganz bewusst mit der Frage befassen, eine Entscheidung fällen und den Organspendeausweis, den man etwa von der Krankenkasse bekommt, ausfüllen und bei sich tragen. Das nennt sich Entscheidungslösung.

Anderswo sieht das anders aus. In 18 europäischen Ländern gilt die Widerspruchslösung, etwa in Frankreich, Italien, Holland, Österreich, Polen. Dort können nach dem Hirntod automatisch Organe entnommen werden, es sei denn, die Person hat zuvor Widerspruch eingelegt – oder, je nach nationaler Ausgestaltung, die Angehörigen sind dagegen. Die Folge: 2017 gab es laut Stiftung Eurotransplant in Österreich, das nicht einmal neun Millionen Einwohner hat, 206 Organspender, Belgien, mit gut elf Millionen Staatsbürgern, kam auf 348 Spender und Deutschland, mit bald 83 Millionen Bewohnern, auf gerade 769 Organspender. Der Deutsche Ärztetag in Erfurt hat sich am Donnerstagabend deshalb für die Widerspruchslösung ausgesprochen.

Das aber will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht. Zwar müsse man alles tun, um die Zahl der Spenden zu steigern. „Aber besser durch Überzeugungsarbeit statt durch Zwang.“ Sein Ministerium verweist zudem darauf, dass die Strukturen in den Krankenhäusern wichtig seien. Deshalb sei im Koalitionsvertrag verankert, die Transplantationsbeauftragten der Kliniken besser zu finanzieren, von anderen Aufgaben freizustellen und die Organentnahme aufwandsgerecht zu vergüten.

Dagegen würde sich Sabine Dittmar, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, wünschen, dass es nicht nur in Krankenhäusern Verbesserungen gibt, sondern man dem Ärztetag folgt. „Die bisherige Lösung funktioniert ja nicht.“ Man könne jedem Bürger abverlangen, sich damit auseinandersetzen und gegebenenfalls ein Nein zu formulieren. Die Gesetzesänderung wäre sicher in den Fraktionen eine Gewissensentscheidung. „Aber bei der derzeitigen Zusammensetzung des Parlaments sehe ich für die Widerspruchslösung keine Chance.“