Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Beekow. Der Bauernverband Oder-Spree ruft zu einem Fotowettbewerb auf. Gesucht werden die schönsten Fotos von Blühstreifen und Bienenweiden aus der Region. In diesen Tagen sind viele Landwirte dabei, das Saatgut für diese Flächen auszubringen. Sie wollen damit einen Beitrag leisten, die Artenvielfalt zu sichern. Blühflächen am Feldrand sind Lebensraum für viele wild lebende Tiere. Die bunte Farbenpracht ist nicht nur schön anzusehen, sondern bietet auch Nektar und Pollen für Bienen und andere Insekten. Die Samen der Blühpflanzen bilden ebenfalls die Nahrungsgrundlage für zahlreiche Vögel. Reptilien und Kleinsäuger nutzen Blühstreifen gerne als Unterschlupf. Feldhasen, Wachtel und Rebhühner finden Nahrung sowie Deckung vor Greifvögeln. Indem Blühflächen vielen Tierarten als Straßen dienen, vernetzen sie Lebensräume und Biotope miteinander.

Beim Fotowettbewerb können unter dem Motto „Was blüht denn hier?“ Fotoamateure Bilder von Blühflächen per E-mail beim Bauernverband einreichen. Für die schönsten Fotos winken Geldpreise und die Veröffentlichung in der Märkischen Oderzeitung. Die Aktion läuft bis zum 20. August. Jeder Teilnehmer kann max. zwei Motive im JPG-Format (Auflösung mind. 2 MB) an kbv-oder-spree@t-online.de einsenden.