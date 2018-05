„Anmeldezeit ist nicht Sprechzeit“

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mit einer Verlängerung der Arzt-Sprechzeiten von 20 auf 25 Stunden pro Woche will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dafür sorgen, dass Kassenpatienten nicht mehr so lange auf einen Termin warten müssen. Die Fürstenwalder Allgemeinärztin Dr. med. Maria Arnhard-Lierow sieht den Vorstoß mehr als kritisch – auch wenn sie die Vorgabe schon jetzt erfüllt. „Man darf die Anmeldezeit nicht mit der Behandlungszeit verwechseln“, betont sie. „Wenn wir von 7 bis 11 Uhr Anmeldezeit haben, dauert es bis 13.30 Uhr, bis alle Patienten behandelt sind“, nennt sie ein Beispiel.

Auch die pauschale Kritik an langen Wartezeiten auf einen Termin hält die Ärztin für nicht gerechtfertigt. „Nach einem Gespräch mit unseren beiden medizinischen Fachangestellten erfolgt die Terminvergabe noch am gleichen Tag oder innerhalb der Woche“, betont sie. „Ist jemand eine Treppe hinunter gestürzt, mache ich für ihn einen MRT-Termin.“ Das klappe auch mit den begehrten Terminen bei Neurologen. „Ich schicke ein Fax an eine spezielle Nummer und habe in 24 Stunden eine Antwort“, schildert Maria Arnhardt-Lierow.

Um den Aufwand für Ärzte in Grenzen zu halten und überflüssige Besuche zu vermeiden, wünscht sie sich, dass die Gesundheitsbildung der Patienten gestärkt wird. Zudem sollten sie besser vorbereitet in die Praxis kommen, etwa als Diabetiker ans „Zuckerheft“ denken. „Teilweise habe ich 20 Konsultationen mit einem Patienten innerhalb von drei Monaten“, nennt Maria Arnhardt-Lierow ein Problem. Schlimm sei dies oft bei Heim-Patienten: „Am ersten Tag heißt es, Tablette 1 ist alle, am nächsten, dass der Blutdruck nicht stimme und wenig später, dass Tablette 2 alle sei.“ Günstiger wäre es, wenn alle Anliegen bei einem Gespräch geklärt werden könnten.

Weil die 61-Jährige die Arbeit allein nicht mehr schafft, hat sie seit Herbst 2017 einen Kollegen angestellt, Hesham Mady, Facharzt für innere Medizin. Mady studierte an der Humboldt-Universität in Berlin und machte seinen Facharzt in Beeskow. Gerüchten, sie wolle sich zurückziehen, tritt Maria Arnhardt-Lierow entgegen. Durch den neuen Kollegen biete sie längere Sprechzeiten an.