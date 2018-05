Erinnerungen in zwei Kartons

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Am Sonnabend ist offiziell Jürgen Henzes letzter Arbeitstag als Bürgermeister. Wie er die vergangenen 16 Jahre einschätzt, wo Neuenhagen in zehn Jahren steht und was es Kurioses gab, dazu äußert sich der 66-Jährige im Interview.

Herr Henze, wie fühlen Sie sich am Ende des Berufslebens?

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen freue ich mich darauf, mehr Zeit für die Familie und die Freunde zu haben, die die vergangenen 16 Jahre nach meinem Kalender gelebt haben. Zum anderen beschleicht mich ein eigenartiges Gefühl, wenn am Ende eines erfüllten Berufslebens alles in zwei Umzugskartons passt.

Woran erinnern Sie sich besonders?

Da gibt es so vieles. Zum Beispiel an Proteste auf dem Schäferplatz gegen die Schließung der Polizeiwache. Erfolgreich. Oder an den schönsten Kreisel in Brandenburg, den wir ohne die Unterstützung der Bürgervereine nicht hinbekommen hätten. An viele Mitarbeiter und Bürger, die sich eingebracht haben nach dem Motto: Jürgen, sag Bescheid. An Arthur Boehlke, der immer ein offenes Ohr und einen guten Rat hatte.

Auf welche Projekte sind Sie stolz?

Ich kann nur Beispiele nennen. Auf das Bürgerhaus. Woanders wird Kultur abgeschafft, wir hier schaffen Kultur. Auf unsere Kitas bin ich stolz und auch, dass wir mit der Goethe-Schule dann alle Schulstandorte ertüchtigt haben. Über die Idee, unser sehr erfolgreiches Kinder- und Jugendtanz­ensemble im alten Kino zu etablieren. Auch auf das neu gebaute Feuerwehrdepot. Das ist auf die wachsende Bevölkerung ausgerichtet, passt sich zudem harmonisch in die Landschaft ein. Darauf, dass wir bei Ausschreibungen, wenn es ging, Kameraden eingestellt haben, auch wenn ich dafür auch in die Kritik geraten bin. Ich freue mich über viele ausgebaute Straßen und das Mitziehen der Bürgerschaft. Zukünftig freue ich mich auf den Sport- und Geschichtspark.

Man sagt Ihnen nach, Sie seien ein Geld-Hamsterer. Ist das beleidigend für Sie?

Nein, ganz und gar nicht. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir seit Jahren einen ausgeglichenen Haushalt haben. Insofern empfinde ich das Hamstern als Lob. Ich erinnere hier an eine Million Euro, die wir für die KENeu ausgeben mussten. Dieses Geld hätte ich gern in Kitas investiert, aber das war damals die einzige Chance, die Gesellschaft und somit auch 196 kommunale Wohnungen vor der Insolvenz zu retten.

Was hätte in den 16 Jahren besser laufen können?

Mich ärgert, dass wir zunehmend in einer Aber-Gesellschaft leben. Egal, ob es um ein Verkehrskonzept, Infrastruktur, Kitas oder Schulen geht, der Fachbereich, Fachleute also, die das studiert haben, bereiten etwas vor, und es wird immer öfter alles in Frage gestellt. Ein kritischer Umgang, ein Nachfragen, alles schön und gut, aber an vielen Stellen, wie zum Beispiel beim Regenwasserkonzept, wäre es gut, den Experten zu vertrauen. Auch bei Auftrags-Vergaben hätte ich mir mehr Vertrauen gewünscht. Viele Bebauungspläne verzögern sich durch das Misstrauen. Das ist nicht immer von Vorteil.

Was denken Sie, wenn es um das gemeinsame Mittelzentrum mit Hoppegarten geht?

Ehrlich, da mache ich mir Sorgen. Denn wenn Hoppegarten sein Potenzial, Einzelhandel anzusiedeln, ausschöpft, wird alles mit großen Ketten zugebaut. Das empfinde ich zum einen schlimm, weil wir damit die inhabergeführten Geschäfte, die es in Neuenhagen nun mal noch gibt, bewusst kaputtmachen. Und zum anderen auch, weil der grüne Gürtel zwischen Berlin und dem Umland zugebaut, sprich versiegelt wird. Auch die Verkehrsströme, die solche Ketten anziehen, sollte man nicht vergessen. Mit Stärken stärken und liebenswerten Orten hat diese Politik nichts mehr zu tun.

Die Trainierbahn ist ein unendliches Dauerthema. Hand aufs Herz: Hatte die Verwaltung die Chance, sie zu kaufen?

Nein, nie. Sie war im Verkaufspaket der Galopprennbahn Hoppegarten als Option enthalten. Erfahren haben wir von dieser Option an Gerhard Schöningh erst, als die Galopprennbahn verkauft war. Und auch, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, wäre ich dagegen gewesen. Es gehört nicht zur Aufgabe einer Kommune, eine solche Stätte zu bewirtschaften. Ich glaube nicht, dass die Kommunalaufsicht zugestimmt hätte. Wir können froh sein, dass es Gerhard Schöningh gibt, der sich hier so privat einsetzt. Ich gehe davon aus, dass sich in zehn, 20 Jahren der Pferdesport hier wieder etabliert hat.

Apropos zehn Jahre. Wie wird sich Neuenhagen da präsentieren?

Ich werde auf dem Marktplatz an der Eisenbahnstraße sitzen, einen Latte Macchiato trinken und danach durch die sanierte Ernst-Thälmann-Straße, die eine neu angelegte Allee haben wird, laufen. Ich hoffe, dass diese vernünftige Entscheidung getroffen wird. Es wird ein Schwimmbad geben. Wenn ich es mir wünschen könnte, auf dem KWO-Gelände. Ergänzt um ein Haus II des Einstein-Gymnasiums. Am Gruscheweg steht ein Schulzentrum aus neuer Grund- und Förderschule. Das ist doch eine Hammer-Kombination.

Was hat Bürgermeister Jürgen Henze Kurioses erlebt?

Ich erinnere mich an eine Papageien-Rettung. Die Besitzer baten mich um Hilfe, und ich habe einem Versuch, mit dem Hublift des Bauhofs das Tier einzufangen, zugestimmt. Es ist gelungen. Oder an die Bombenentschärfung. Das war ein Ding. Oder an ein Seifenkistenrennen, als meine Kiste das linke Vorderrad verlor und am nächsten Tag in der Zeitung stand: Bürgermeister hat Rad ab. Das war richtig jut.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Wenn ich demnächst mit meiner Drag Star Chopper durch die Lande fahre oder mit meiner Familie verreise, dann werde ich ab und zu an ihn denken. Ich wünsche ihm Kraft, eine schnelle Einarbeitung und für alle Entscheidungen ein glückliches Händchen. Das braucht man auch als Bürgermeister.