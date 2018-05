Neues Team bis zur Sommerpause

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass René Wilke keine Zeit verschwenden will, hatte er schon vor Amtsantritt deutlich gemacht. Nach der ersten Arbeitswoche als Oberbürgermeister legte er im Gespräch mit der Stadtboten-Redaktion seinen Zeitplan vor. Am 4. Juli soll die neue Rathausspitze einschließlich des künftigen Bürgermeisters bestätigt werden.

„Ich will das schnell durchbringen, sonst sind wir bis September nur begrenzt handlungsfähig“, machte René Wilke beim Redaktionsgespräch am Freitag deutlich. Der Zeitplan ist eng gestrickt. Am Montag will Wilke im Hauptausschuss ausführlich über die neu angedachte Leitungsstruktur mit vier Dezernaten informieren. Anschließend sollen die Stadtverordneten in einer Sondersitzung am 24. Mai über wichtige Voraussetzungen für die Neubesetzungen abstimmen. Hierzu gehört die Veränderung des Stellenplans, der zwei neue Dezernenten vorsieht. „Ich möchte ein möglichst sauberes Verfahren und die Legitimation durch die Stadtverordneten vor der Ausschreibung“, betonte Wilke.

Die Wahl von einem der Beigeordneten möchte er vereinfachen. „Da ich hier ein Dienstverhältnis verlängern will, wäre eine Ausschreibung sinnlos“, so Wilke. Auch hierfür wirbt er um die Zustimmung der Stadtverordneten. Nach der Bewerbungsfrist ist dann eine weitere Sondersitzung am 4. Juli vorgesehen, auf der endgültig über die Beigeordneten und Dezernenten bestimmt werden soll. Auch ein neuer Bürgermeister – seit fast acht Jahren ist diese Funktion nicht besetzt – soll an diesem Tag gewählt werden. Auf Nachfrage sagte Wilke zu diesem Punkt: „Ich kann mir auch vorstellen, dass das jemand von der CDU ist.“

Wichtig für die Besetzung der Posten in der Rathausspitze sei Wilke vor allem die Führungsstärke. „Es ist nicht Rolle eines Dezernenten, der beste Sachbearbeiter seines Bereichs zu sein“, beschrieb der Oberbürgermeister seine Personalpolitik. Vielmehr müssten die Kandidaten der Gesamtstrategie Wilkes folgen und „menschlich mit mir können“. Insgesamt sei es ihm wichtig, dass die Rathausspitze verschiedene politische Auffassungen, Geschlechter, Generationen und Erfahrungshintergründe abbilde – also nicht nur aus der Verwaltung, sondern auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen komme.

Als seine erste Baustelle nannte Wilke die Funktion der inneren Verwaltung. In seinen ersten Tagen im Amt habe er die Amtsleiter an einen Tisch geholt unddas gesamte Personal anschließend zu einer Versammlung einberufen. „Ich bin nicht nur verantwortlich für die Stadt, ich bin auch Arbeitgeber und habe dafür zu sorgen, dass in der Verwaltung motivierte Leute sitzen, die Lust haben, zur Arbeit zu gehen“, beschrieb er sein Aufgabenverständnis.

Auch wenn es vorübergehend durch seine Umstrukturierungen unter anderem im OB-Büro zu einem Personalaufwuchs komme, sehe er seine langfristige Aufgabe in einer schlanken Verwaltung. „Ich habe den Anspruch, dass wir langfristig effizienter, schneller und dank der Digitalisierung auch mit weniger Personalaufwand arbeiten“, fasste er seine Einstellung zusammen. In einigen Bereichen der Verwaltung, so sein jetziger Eindruck, werde nur noch nach „sehr wichtig, enorm wichtig und verdammt wichtig“ unterschieden, in anderen laufe es entspannter.

Neben strukturellen Veränderungen sind für den neuen Oberbürgermeister vor allem die ersten inhaltlichen Prioritäten wichtig. In Auswertung einer Vielzahl von Dokumenten vom Übergabeprotokoll seines Amtsvorgängers Martin Wilke und Überlegungen aus der Verwaltung, über sein 100-Tage-Programm bis zur Zusammenfassung seiner Wohnzimmergespräche aus dem Wahlkampf hat Wilke eine umfangreiche Übersicht mit Themen erstellt, die er mit der neuen Rathausspitze zügig angehen will. Diese Schwerpunkte will er den Stadtverordneten am 24. Mai vorstellen. Stichpunkte wie Kinderarmut, Ordnung und Sicherheit, Bürgerhaushalt und Spielplätze werden wohl dazugehören.