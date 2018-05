Bodenaushub für 470 Laster

Sven Klamann

Eberswalde. (MOZ) Die Baugrube für die an der Heegermühler Straße 14 in Westend geplanten beiden mehrstöckigen Wohnhäuser wächst täglich. Zugleich sind Verdichtungsarbeiten im Gange, bei denen die Anwohner einiges auszuhalten haben. Noch Ende Mai soll mit der Vermarktung begonnen werden.

Seit Anfang des Monats wird Boden abgetragen. „Bis Ende der kommenden Woche dürfte der Aushub auf 7000 Kubikmeter angewachsen sein“, sagt Investor Guido Ney aus Finowfurt. Etwa 470 Lastkraftwagen-Ladungen kommen zusammen, bis die 4000 Quadratmeter große Baugrube hergerichtet ist. Motorenlärm und Staubwolken bleiben beim Verladen und beim Abtransport solcher Mengen nicht aus. Doch gegen die Belästigungen, die von der auf dem Areal unter Hochdruck arbeitenden Ramme ausgehen, ist das nur Kinderkram. Im Rütteldruckverfahren wird der Baugrund bis in neun Meter verdichtet, um später die Fundamente für das sechsstöckige Wohnhaus nahe der Straße und den Siebenstöcker dahinter tragen zu können. Beide Häuser erhalten ein zusätzliches Staffelgeschoss. „Die unverzichtbare Bodenverdichtung ist leider mit gewaltigem Krach verbunden, der sich nicht reduzieren lässt“, betont Guido Ney und bittet alle davon Betroffenen um Verständnis.

„Der Lärm ist unzumutbar“, findet zum Beispiel Burckhard Brüning, der in einer Mietwohnung an der Heegermühler Straße 16 wohnt und als Ohrenzeuge des Einsatzes der Ramme über Kopfweh klagt.

Noch wartet der Investor auf die Baugenehmigung, für die er gerade die letzten Zuarbeiten geliefert hat. Guido Ney ist guter Dinge, im Juni und damit nahtlos mit den eigentlichen Bauarbeiten, zum Beispiel dem Gießen der Bodenplatte aus Beton, beginnen zu können. Im dritten Quartal 2019 sollen die etwa 70 zwischen 55 und 100 Quadratmeter großen Wohnungen schlüsselfertig übergeben werden. „Die ersten Anfragen von Interessierten sind schon da“, berichtet der Investor. Dabei habe die mit der Vermarktung beauftragte Hausverwaltung Krupski aus Templin noch gar nicht so richtig losgelegt und solle das Bauschild mit allen Kontaktdaten erst Ende Mai aufgestellt werden.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Bis zum Wintereinbruch sollen die Rohbauten hochgezogen sein. „Und nicht nur das: Wir wollen die beiden Häuser und die Tiefgarage dann auch so weit hergestellt haben, dass wir in der Lage sind, in der kalten Jahreszeit den Innenausbau voranzutreiben“, sagt Guido Ney, der froh ist, dass die Arbeiten bislang frei von bösen Überraschungen geblieben sind.

Auf dem fast 10 000 Quadratmeter großen parkähnlichen Grundstück war für den bevorstehenden Wohnungsbau die baufällige Fabrikantenvilla Quiring abgerissen worden, die in Eberswalde stadtbekannt war.