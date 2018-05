Wie die Medizin nach Erkner kam

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) In einer kleinen, aber feinen Ausstellung beleuchtet der Heimatverein ab Sonntag 130 Jahre Gesundheitswesen ein Erkner. Streng genommen sind es sogar 133 Jahre.

Es sollte eigentlich ein eher kleines Projekt werden, das sich die Arbeitsgruppe zur Ortsgeschichte des Heimatvereins vorgenommen hatte. Auf der Suche nach einem Motto für das Jahr 2018 waren die Heimatforscher um Heidi Otto und Frank Retzlaff darauf gestoßen, dass es 130 Jahre her ist, dass der erste Arzt, Dr. Georg Lazar, in Erkner zu wirken begann. Im weiteren Verlauf der Recherchen hat sich dann herausgestellt, dass dieser Mann seine Praxis wohl schon 1885 eröffnet hat; wo, ist unklar. Schon diese Korrektur zeigt, dass es doch kein ganz kleines Projekt wurde, das die sechsköpfige Arbeitsgruppe – außer den Genannten gehören Anneliese Parnitzke, Sieglinde Hannemann, Christa Matthiä und Georg Petrick dazu – gestemmt hat.

Herausgekommen sind fünf mit Informationen vollgepackte Tafeln, die ab dem Internationalen Museumstag am Sonntag bis zum August in der ehemaligen Scheune des Heimatmuseums an der Heinrich-Heine-Straße zu sehen sind.

Die Tafeln bilden zugleich die Unterteilung in fünf Kapitel. Das erste ist die Vorgeschichte: Bis zu jener Praxiseröffnung waren die Bewohner, um 1880 in der „Gemeinde im I. Rüdersdorfer Heidedistrict“, wie Erkner bis 1889 hieß, bei Krankheiten oder Unfällen auf sich gestellt.

Davon gab es eine ganze Menge. Am 28. November 1884 zum Beispiel kippte beim Bau des Eiswerks am Flakensee eine 40 Meter lange Seitenwand um und begrub mehrere Bauarbeiter unter sich. Drei Zimmerleute starben. Dieses Unglück gab den Anstoß zu Ausbildungskursen für Grundkenntnisse in Erster Hilfe. Noch heute führt der Arbeiter-Samariter-Bund seine Gründung auf jenes Unglück zurück.

So etwas wie medizinische Kenntnisse hatten vor der Ansiedlung eines Arztes vor allem Hebammen, deren Wirken in der Region seit spätestens den 1850er-Jahren dokumentiert ist. Kein Geringerer als Gerhart Hauptmann würdigte die Hilfe, die seiner Frau Marie bei der Geburt ihrer drei Söhne 1886, 1887 und 1889 zuteil wurde, in seinen Lebenserinnerungen 50 Jahre später mit einem Satz, in dem noch ein Hauch des Aberglaubens anklingt, der den Beruf umgab: „Die weise Frau kam aus irgendeinem Waldwinkel. Sie half arme Schiffer- und Waldarbeiterweiber entbinden.“ Dass es da Vorbehalte und Ängste gab – dafür fand Frank Retzlaff auch in anderen Quellen Hinweise.

Die weiteren Kapitel widmen sich den Ärzten vor 1945 und nach 1945, den Apotheken, deren erste – da hat sich der Erkenntnisstand seit Beginn der Recherchen nicht geändert – vor genau 125 Jahren in Erkner eröffnet wurde, und den sozialen Einrichtungen nach 1945 – weil in der DDR auch Kinderkrippen und das Feierabendheim zum Gesundheitswesen zählten. Auf diese Weise waren in der Poliklinik 1989 mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Ausstellung nimmt den radikalen Bruch der Strukturen in den Blick, den die Wende mit sich brachte. Von großer Hilfe ist dabei ein Bericht, der sehr wahrscheinlich – gesichert ist das nicht – von der mittlerweile verstorbenen einstigen Verwaltungsleiterin stammt: Frank Retzlaffs Mutter, nach der Wende Kämmerin der damaligen Gemeinde Erkner.

Heute, wo Erkner ähnlich viele Einwohner hat wie Mitte der 1980er Jahre, praktizieren mehr als 30 Mediziner in Erkner, vieles ist ganz anders als zu DDR-Zeiten und davor. Das einstige Warmbad in der Hessenwinkler Straße, 1929 eröffnet, fungiert indes weiter als Ärztehaus.