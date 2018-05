Vorboten für den Bau der Erdgasferntrasse

Anke Beißer

Grünheide/Spreenhagen (MOZ) Die Vorboten für den Bau der Erdgastrasse Eugal, die von der Ostsee bis an die tschechische Grenzen führen wird, sind nicht zu übersehen. Rohrlager in Freienbrink und Kienbaum sind eingerichtet, Krötenzäune aufgestellt. Laut aktuellem Zeitplan wird vom Baubeginn im August ausgegangen.

Das Planfeststellungsverfahren ist zwar noch nicht abgeschlossen, trotzdem laufen die Vorbereitungen für den Bau der Ferngasleitung Eugal auf Hochtouren. Wie Ludger Hümbs, Gesamtprojektleiter für die Europäische Gas-Anbindungsleitung (Eugal) erklärt, sei das normal. Denn, wenn alle Genehmigungen vorliegen, solle auch sofort mit dem Bau begonnen werden. Im Fall des aktuellen Vorhabens werde von August ausgegangen. „Es gibt in dem Verfahren Konsultationen, so dass wir fließend reagieren können.“ Die meisten Stellschrauben gelte es auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes zu drehen, sagt Hümbs.

Insgesamt liegen 270 der 480 Kilometer langen Trasse auf Brandenburger Territorium. Die Gesamt-Investition wird mit rund drei Milliarden Euro beziffert. In Oder-Spree wird die Leitung als Doppelkstrang parallel zur bereits vorhandenen Opal-Trasse geführt – von Kienbaum über Hangelsberg, Spreeau und Hartmannsdorf weiter nach Dahme-Spreewald. Wegen der Voruntersuchungen für Opal sind die neuralgischen Stellen bekannt.

Eine ganze Reihe der Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen. So sind zum Beispiel die Rohrlager in unserer Region, eines in Freienbrink und eines in Kienbaum, bestückt. Insgesamt liegen für die Trasse von der Ostsee bis an die tschechische Grenze rund 47 000 Rohre bereit – ein jedes mit einem Innendurchmesser von 1,40 Meter und 18 Meter lang sowie 15 Tonnen schwer. Wenn jetzt noch Rohrtransporte zu sehen sind, dann handele es sich um Einzelstücke, die in Berlin mit einer Speziallegierung versehen werden.

Auffällig sind zudem die schwarzen Zäune, die die Furt quer durch Oder-Spree umschließen. Dadurch sollen gemäß dem Artenschutz Tiere, zum Beispiel Eidechsen, vergrämt werden. Es hat zudem eine Kartierung stattgefunden. Und entsprechend der vorkommenden Arten wird der Bauplan zum Beispiel auf Brutzeiten abgestimmt.

An vielen Stellen abgeschlossen sind zudem die archäologischen Untersuchungen. Zu den besonderen Funden zählt der Biesenbrow-Ötzi (Uckermark) – ein 3000 Jahre altes Skelett. „Meist werden allerdings nur Relikte mit wenig archäologischer Relevanz entdeckt, quasi alter Müll, der zumindest Rückschlüsse auf die Siedlungsgeschichte zulässt“, erläutert Hümbs.