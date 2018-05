90 Prozent unerwünschte Nebenwirkung

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Einbau des neuen alten Pollers mit elektrohydraulischem Antrieb ist fast abgeschlossen. Wann er hochgefahren werden soll, bleibt zwischen Gewerbetreibenden und vielen Anwohnern der Altstadt einerseits und den Stadtverordneten andererseits umstritten.

„Wir haben eine viermonatige Probezeit des Pollers erlebt. Er hat wirksam den Durchgangsverkehr in der Großen Straße unterbunden. Aber diese erwünschte Wirkung macht nur zehn Prozent aus, neunzig Prozent sind unerwünschte Nebenwirkungen, so vor allem das spürbare Absinken des Umsatzes der Geschäfte in der Großen Straße“, sagte Alt-Apotheker Klaus Kretschmer in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetensitzung. Angesichts der nahenden Fertigstellung des neuen Pollers – der, wie auf Nachfrage bestätigt wurde, der frühere zweite Poller vom Südeingang der Großen Straße ist –, appellierte Kretschmer an die Stadtverordneten: „Sie haben doch in der April-Sitzung so beeindruckend nachgewiesen, wie Sie eingereichte Beschlussvorlagen ändern können – könnten Sie nicht trotz der aktuellen Beschlusslage die Initiative ergreifen, dass der automatische Poller ab Freigabe in der Regel nur für Sonderanlässe wie Straßenfeste hochgefahren wird?“ So hätte er mehr Sinn und eine höhere Akzeptanz, während Vorbehalte gegen die Politik abgebaut würden. „Sie können entscheiden, ob am Tag der Einweihung des Pollers Luftballons aufsteigen oder die Altstadt Trauer trägt“, rief Kretschmer. Er sprach auch vom fruchtbaren Miteinander im zeitweiligen Ausschuss für die Attraktivität der Altstadt und am kürzlichen Runden Tisch und befand: „Die Zusammenarbeit sollte nicht wieder durch ein Bestehen auf dem Poller belastet werden. Denn wenn es bei einer Schließung von neun bis 19 Uhr bleibt, wird das eine neue Protestwelle auslösen.“

Stadtverordnetenvorsteher Steffen Schuster, der auch den Runden Tisch moderiert hatte, machte ihm da wenig Hoffnung: „Ich gehe davon aus, dass der Poller nach der Installation hochgefahren wird. Es ist ja Teil des SVV-Beschlusses, dass er erst runterfährt, wenn der verkehrsberuhigte Bereich mit dem Zeichen 325.1 angeordnet ist. Mir liegt auch kein Antrag für die Sitzung am 14. Juni vor, der diesen Beschluss ändert.“

Eine Debatte entspann sich um das Parken in einer verkehrsberuhigten Zone (Spielstraßenschild). Uwe Wähner vom Straßenverkehrsamt hatte am Runden Tisch darauf hingewiesen, dass dies dort nicht mehr so wie bisher möglich sei. Dem widersprach Anwohnerin Ursula Böhme: „Eine Spielstraße schließt das Halten und Parken nicht aus. Ich halte es nicht für sinnvoll, so zu tun, als ob das ausgeschlossen wäre.“ Dazu sagte Stadtverordnetenvorsitzender Steffen Schuster: „Das Parken auf extra ausgeschilderten Flächen ist zu beantragen. Dabei gibt es eine Abwägung der Interessen aller Verkehrsteilnehmer. Es wird nicht mehr so viele Parkmöglichkeiten geben wie bisher, das wäre dann mit dem Straßenverkehrsamt auszuhandeln.“