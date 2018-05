Ausbildung mit Profil

Marco Marschall

Eberswalde/Templin (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: der Reifen- und Autoservice Slowinski.

Der graue Pkw ist auf Augenhöhe angehoben. So kann Azubi Christopher Prange die Scheinwerferanlage des Kleinwagens ohne zu bücken in Betracht nehmen. „Ich wollte immer was mit Autos machen“, sagt der 18-jährige Finowfurter über die Wahl seiner Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Auch sein Vater habe in der Branche sein Geld verdient. „Es ist die Abwechslung. Jeder Tag bringt neue Aufgaben mit sich“, sagt der Lehrling.

Sein Arbeitsplatz ist die Reifen- und Autoservice (kurz R&A) Werkstatt Slowinski in Eberswalde (Barnim). Dort lernt auch sein Kollege Paul Erdmann. Der allerdings lässt sich zum Reifen- und Fahrwerksmechaniker ausbilden – den zweiten Lehrberuf, den das Unternehmen anbietet.

Gesucht wird händeringend. Vor allem am Hauptstandort in Templin (Uckermark), wo sich die Azubis im dritten Lehrjahr auf den Bereich Vulkanisation spezialisieren können, gibt es derzeit niemanden, der das Handwerk erlernt. Ein Umstand, den Geschäftsführerin Anne-Valeska Hagenow gern ändern würde. Sowohl ihre Eltern als auch ihr Bruder sind im 1947 gegründeten Familienbetrieb tätig. Die 38-Jährige führt den 50 Mitarbeiter starken Betrieb mit fünf Standorten in der dritten Generation und prognostiziert gute Zukunftschancen nach einer Ausbildung im Unternehmen. „Wer hier lernt und gute Arbeit macht, hat sich definitiv abgesichert“, sagt sie. Viele Meister und Altgesellen in der Branche stünden kurz vor der Rente, die Nachfrage nach neuen Kräften sei dementsprechend groß.

Gerade drei hätten sich zuletzt in Templin auf zwei Stellen beworben. Es passte nicht. „Vor fünf Jahren hatten wir noch zehn Bewerber auf einen Ausbildungsplatz“, verdeutlicht Anne-Valeska Hagenow die Misere, in der die Branche wie so viele Handwerksbetriebe steckt. Neben den zwei Azubis in Eberwalde weist die R&A Slowinski GmbH derzeit zwei weitere in Oranienburg und einen am Standort Schwedt in die Fertigkeiten des Berufs ein. Die Filiale in Prenzlau ist wie Templin momentan ohne Azubi.

Fit sein müssen die Ausbildungswilligen vor allem in drei Bereichen: „Naturwissenschaften und Mathe sind relevant. Und Sport“, fügt die Geschäftsführerin noch an. Denn obwohl heutzutage vieles von Maschinen erledigt werde, ein bisschen Kondition brauche man schon.

In einer Kfz-Bude wie jeder anderen lernen die Auszubildenden, so sie sich für den Betrieb entscheiden, nicht. Bei Slowinski – das wird im Logo bereits verdeutlicht – dreht es sich speziell um den Reifen. „Wir reparieren alle Größen. Von der Schubkarre bis zum Radlader“, sagt Anne-Valeska Hagenow. Und das auch direkt am Ort der Panne. Vor allem, wer am Standort Eberswalde arbeitet, fährt aufgrund der Autobahnnähe viel raus und bringt Lkw-Reifen wieder ins Rollen.

Genauso aber fänden auch Pkw-Fahrer, deren Lenkrad ab einer bestimmten Geschwindigkeit zu vibrieren beginnt, bei Slowinski einen spezialisierten Ansprechpartner. Die Geschäftsführerin berichtet von Lateralkraftschwankungsmessung und Matchen, bei dem die Unwucht von Reifen und Felge minimiert wird. „Wo eine normale Werkstatt nicht weiterkommt, helfen wir“, fasst die Geschäftsführerin kurz zusammen.

Ein Verfahren, das bei Slowinski in Templin ebenfalls erlernt werden kann und in Brandenburg nur noch an wenigen Standorten zu finden ist, ist das Vulkanisieren – die Runderneuerung des Reifens, bei der dieser unter Hitze verflüssigt und in Form gebracht wird. Eine Frischzellenkur fürs Profil. Interessant vor allem für die Lehrlinge, denen das Grobmotorische am Beruf mehr liegt als die Dienstleistung in einer Kfz-Werkstatt, erklärt Anne-Valeska Hagenow.

Und damit der Luftdruck im Reifen nicht, wie empfohlen, alle zwei Wochen kontrolliert werden muss, bietet die Firma an, ihn mit Stickstoff zu füllen. Der entweicht langsamer. Das spart Sprit und minimiert den Verschleiß.

Wie den Druck im Reifen möchte der Betrieb natürlich auch die Auszubildenden im Unternehmen halten. „Wir brauchen schließlich nicht die Konkurrenz auszubilden“, sagt die Geschäftsführerin. Über Geld als möglichen Anreiz für den Beruf möchte sie im Detail nicht reden. Das Lohnniveau aber sei in den letzten fünf Jahren gestiegen und liege deutlich über Mindestlohn. Aufstiegschancen gebe es obendrein.