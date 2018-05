Nordic Walker testen Rundweg

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der neue Gesundheitsweg „Atem schöpfen“ ist im Rahmen der feierlichen Einweihung des „Märkischen Bergwanderparks“ am 5. Mai eröffnet worden. Einer der ersten, der sich auf den rund sieben Kilometer langen Rundweg schon im Vorfeld begeben hat, ist Horst Sander, leidenschaftlicher Wandersmann. Der Kurstädter ließ es sich natürlich nicht nehmen, aus aktuellem Anlass erneut die Wanderschuhe zu schnüren.

„Es wird schon einiges von den Wanderern abverlangt“, urteilt der 81-Jährige am vergangenen Sonnabend, ehe er sich gemeinsam mit deutschen und polnischen Nordic Walkern auf die Strecke begibt. „Was nicht so schön ist, dass man sich auf einem Teilstück auf der Asphaltstraße befindet. Dort läuft es sich nicht so gut“, so der Bad Freienwalder. Toll sei aber, dass alles sehr gut ausgeschildert und vor allem in deutscher und polnischer Sprache beschriftet sei, lobt Horst Sander die Bemühungen der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, insbesondere von Heiko Walther-Kämpfe. Der hatte die mit je einem Fontane-Zitat versehenen Hinweistafeln für die insgesamt elf Stationen gemeinsam mit Marco Mechelke noch kurz vor der Eröffnung aufgestellt. „Die Kinder waren sehr schnell unterwegs“, meint Horst Sander am vergangenen Sonnabend, als er mit den Nordic Walkern nach einer Stunde und 35 Minuten wieder an der Fachklinik eintrifft.

Der Gesundheitsweg „Atem schöpfen“ ist aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Brandenburg – Polen gefördert worden.