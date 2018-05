Ein sehr spezielles Schlosserlebnis

Wolfgang Balzer

Paretz Ein Rundgang durch die königlichen Wohnräume mit ihren kostbaren Möbeln und den berühmten Paretzer Papiertapeten gibt faszinierende Einblicke in die Lebenswelt der preußischen Königin Luise und ihrer Familie. Das wollten am vergangenen Sonntag auch die Mitglieder des Berliner Allgemeinen Blinden- und Sehschwachenverbandes während einer Führung durch das Schloss erleben.

Und diese hatte Schlossbereichsleiterin Evelyn Friedrich persönlich übernommen. „Ich mache das total gerne“, sagte sie. Bei derartigen Führungen in Berlin habe sie immer wieder das große Interesse der Teilnehmer gespürt. Natürlich müsse sie alles ausführlicher und vor allem detaillierter beschreiben als bei den üblichen Führungen.

„Die Formen, Farbnuancen und die Wohn- und Lichtatmosphäre beschreibt Evelyn Friedrich so bildhaft, dass ich mir das alles gut vorstellen kann“, lobte Thomas Andree. Er ist blind und wurde von seiner Mutter Annelies Andree begleitet. Wenn eine Führung mit Evelyn Friedrich angekündigt worden sei, ziehen wir diese jedem anderen Termin vor, sagte sie und war von den Papiertapeten ebenso begeistert wie die anderen Teilnehmer. Diese wurden größtenteils 1945 abgenommen und in Potsdam im Neuen Palais eingelagert. Schnipsel der Bordüren wurden beim Umbau auf dem Zwischenboden der Decke gefunden. Jedenfalls soviel, dass spezielle Firmen sie originalgetreu herstellen konnten.

Und zwischendurch gab es immer wieder Anekdoten aus dem königlichen Leben, so zur Möglichkeit des Kronprinzen und späteren Königs Friedrich Wilhelm III., seine spätere Gemahlin zwischen den Geschwistern Friederike und Luise auswählen zu dürfen. Schließlich sei es Heiligabend 1793 eine Liebesheirat mit Luise geworden.

Nach dem Schlossrundgang erlebten die Besucher noch eine weitere Paretzer Attraktion. Das ist die Schlitten- und Kutschenausstellung in der Remise mit dem Prunkstück der Sammlung, dem 1789 von Straßburger Wagenbaumeistern gebauten und inzwischen aufwändig restaurierten Staatswagen, mit demFriedrich Wilhelm II. in Frankfurt am Main zur Kaiserwahl vorgefahren ist und der als „Goldener Krönungswagen“ in die Geschichte einging.

„Einmalig, so etwas habe ich noch nicht erlebt“, schwärmte Regine Kohls am Ende dieser sicher ganz speziellen Führung durch den Sommersitz des Königspaares, auf dem es, fernab der höfischen Etikette, alljährlich die Sommermonate genoss, wie es Evelyn Friedrich formulierte.