Waldbrände zehren an den Kräften

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrbandes, Steffen Schönfeld, hofft nach den zahlreichen Waldbränden der vergangenen Tage und Wochen auf schnelle Ermittlungserfolge der Polizei. Die viele Einsätze seien kräftezehrend, die Situation kreuzgefährlich.

„Wir können von Glück reden, dass es in diesem Jahr bislang bei kleineren Sachschäden geblieben ist“, sagte Schönfeld am Freitag dieser Zeitung. „Aber wir erinnern uns alle noch an die verheerenden Waldbrände 1992 bei Summt. Die aktuelle Wetterlage ist sehr gefährlich. Umso ärgerlicher ist es, wenn Brände offenbar gelegt werden.“ Gerade an Wochenenden und Feiertagen könnten sich die Kameraden besseres vorstellen, als ständig auszurücken. „Die Belastung ist zurzeit sehr hoch“, so Schönfeld.

Allein im Wald zwischen Lehnitz und Borgsdorf brachen am Himmelfahrtstag an drei Stellen Feuer aus, ebenso gingen bei Grüneberg sowie zwischen Freienhagen und Neuholland am Donnerstag Waldflächen in Flammen auf. Am Wochenende zuvor wurden im Landkreis acht Waldbrände gezählt. An Zufall glaubt die Polizei nicht. „Wir gehen in allen Fällen von Brandstiftung und wegen der großen Abstände auch von mehreren Tätern aus“, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitag. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren, es wurden auch Spuren gesichert. Aus ermittlungstaktischen Gründen gab Ariane Feierbach am Freitag aber keine Details bekannt.

Die Regenfälle am Donnerstagabend haben die Waldbrandgefahr aber etwas sinken lassen. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde konnte die Warnstufe in Oberhavel auf 1 und 2 gesenkt werden.

Doch auch nach dem Regen blieb die Feuerwehr gefordert. Am Freitag gegen 2.45 Uhr Freitag mussten Einsatzkräfte aus Schmachtenhagen, Lehnitz und Oranienburg nach Schmachtenhagen ausrücken. Dort war ein Carport in Flammen aufgegangen. Zwei Autos konnten gerettet, das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Schaden: rund 5 000 Euro.