Graffitikunst im Seniorenzentrum

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Senioren und Grafittikunst? Wie das zusammenpasst, zeigt sich auf monumentale Art im Seniorenzentrum „Clara Zetkin“. Fassadenkünstler Marco Brzozowski (<a href="http://www.360-art.de) hat sein jüngstes Werk vollbracht – das vierte in der Seniorenoase. 2010 drückte er hier das erste Mal auf die Dose, ließ eine Müllplatzverkleidung zum Waldidyll werden. 2018 hauchte er nun dem Haus 1F, für das er im Zuge der Sanierung schon an der Flurgestaltung mitwirkte, Leben ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier zeigt sich, dass der 33-Jährige Hermann Hesse verehrt. Dessen philosphisches Gedicht „Stufen“ kam ihm in den Sinn, als er über die Gestaltung nachdachte: „Wie jede Blüte welkt und jede Jugend / dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, / blüht jede Weisheit auch und jede Tugend / zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. /Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe / bereit zum Abschied sein und Neubeginne, / um sich in Tapferkeit und ohne Trauern / in andre, neue Bindungen zu geben. / Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, / der uns beschützt und der uns hilft, zu leben...“ Hesses Zeilen gepaart mit der Erkenntnis, dass „jeder von Ihnen sein Leben gelebt hat und hier nun fortsetzt, brachte mich auf die Idee, die Stufen des Lebens auf den Giebel zu bringen. Angefangen bei dem Kind, das mit seiner Mutter und zwei Koffern die Flucht erlebt hat, aufwächst, Jungpionier wird, heiratet, selbst Kinder bekommt...“ Einen Monat lang ist er dem Giebel des Fünfgeschossers nahe dem „Café Clara“ mittels Gerüst auf den Putz gerückt, hat nach der Grundierung das Motiv mit wetterfester Farbe aufgesprüht. Nicht selten blieben Bewohner oder Besucher stehen. „Ich habe mit vielen gute Gespräche geführt und schöne Anekdoten erfahren. Irgendwie sind auch sie in dieses Werk eingeflossen“, ließ er die Gäste wissen, die der offiziellen Fertigstellung beiwohnten. „Die größte Herausforderung waren die 33 Menschen auf dem Bild, darunter übrigens Clara Zetkin. Der Putz hat Struktur, worauf Gesichter nicht einfach darzustellen sind.“ Die Meinung der Zuschauer ist einhellig: ein Meisterwerk! Das findet auch Auftraggeber Norbert Fröhndrich und erteilte Brzozowski beim Abschied ganz unverhofft den nächsten Auftrag: „Nächstes Jahr gleiche Zeit wird der Giebel zur Marktseite am Seniorenzentrum Martha Piter gemacht. Abgemacht?“ „Abgemacht!“" rel="nofollow" target="_blank">www.360-art.de) hat sein jüngstes Werk vollbracht – das vierte in der Seniorenoase. 2010 drückte er hier das erste Mal auf die Dose, ließ eine Müllplatzverkleidung zum Waldidyll werden. 2018 hauchte er nun dem Haus 1F, für das er im Zuge der Sanierung schon an der Flurgestaltung mitwirkte, Leben ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier zeigt sich, dass der 33-Jährige Hermann Hesse verehrt. Dessen philosphisches Gedicht „Stufen“ kam ihm in den Sinn, als er über die Gestaltung nachdachte: „Wie jede Blüte welkt und jede Jugend / dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, / blüht jede Weisheit auch und jede Tugend / zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. /Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe / bereit zum Abschied sein und Neubeginne, / um sich in Tapferkeit und ohne Trauern / in andre, neue Bindungen zu geben. / Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, / der uns beschützt und der uns hilft, zu leben...“ Hesses Zeilen gepaart mit der Erkenntnis, dass „jeder von Ihnen sein Leben gelebt hat und hier nun fortsetzt, brachte mich auf die Idee, die Stufen des Lebens auf den Giebel zu bringen. Angefangen bei dem Kind, das mit seiner Mutter und zwei Koffern die Flucht erlebt hat, aufwächst, Jungpionier wird, heiratet, selbst Kinder bekommt...“ Einen Monat lang ist er dem Giebel des Fünfgeschossers nahe dem „Café Clara“ mittels Gerüst auf den Putz gerückt, hat nach der Grundierung das Motiv mit wetterfester Farbe aufgesprüht. Nicht selten blieben Bewohner oder Besucher stehen. „Ich habe mit vielen gute Gespräche geführt und schöne Anekdoten erfahren. Irgendwie sind auch sie in dieses Werk eingeflossen“, ließ er die Gäste wissen, die der offiziellen Fertigstellung beiwohnten. „Die größte Herausforderung waren die 33 Menschen auf dem Bild, darunter übrigens Clara Zetkin. Der Putz hat Struktur, worauf Gesichter nicht einfach darzustellen sind.“ Die Meinung der Zuschauer ist einhellig: ein Meisterwerk! Das findet auch Auftraggeber Norbert Fröhndrich und erteilte Brzozowski beim Abschied ganz unverhofft den nächsten Auftrag: „Nächstes Jahr gleiche Zeit wird der Giebel zur Marktseite am Seniorenzentrum Martha Piter gemacht. Abgemacht?“ „Abgemacht!“</a>