Kinder der Grundschule am Ziegeleipark tummeln sich auf der Bienenwiese

Mildenberg (MOZ) Was für ein spannendes Natur-Abenteuer: Kinder der 3b der Grundschule am Ziegeleipark in Mildenberg besuchten vor wenigen Tagen den Imkerverein Zehdenick und Umgebung 1907. Auf der Bienenwiese lernten sie viel über eine lebenswichtige Tätigkeit – sowohl der Insekten als auch der Imker – mit zuckersüßem Ergebnis kennen.

Die Neuigkeit kann die Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit der Züchter des Imkervereins 1907 berichten, Susanne Wernicke. Im Rahmen ihres Sachkunde-Unterrichts seien die Drittklässler mit einem Kremser direkt von der Schule auf die Vereinswiese gebracht worden. Bei schönstem Sonnenschein wurden sie von Marcus Steffen und tausenden Biene empfangen.

Mit Schautafeln und echten Bienen in einer Schaubeute gab es viel zu erklären und zu gucken. Alles rund um die Biene war das Thema der einstündigen aufregenden und unterhaltsamen Runde. Doch damit nicht genug: Die Steppkes belegten einen kleinen Schnupperkurs – sie durften zum Abschluss einmal Imker spielen: mit Jacke und Schleier, Bienenbesen und Smoker.

Kurzum: „Wer Honig geleckt hat“, dürfte bei den Zehdenicker Züchtern goldrichtig sein. Wie auch Susanne Wernicke schon anmerkt, „wer Interesse hat, mit seiner Schulklasse einmal zu Besuch zu kommen, kann sich jederzeit melden“. Das funktioniert über die Webseite www.imkerverein-zehdenick.de. Außerdem kann man sich beim Vereinsvorsitzenden André Witzlau melden. „Mit unserer Aktion ,Bienenschule - Bunte Biene’ wollen wir Kinder schon frühzeitig für das Thema Bienen und Imkerei sensibilisieren“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Bienen eigneten sich hervorragend dafür, Kinder und Jugendliche die Liebe zur Natur entdecken zu lassen, soziales Verhalten zu studieren und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu lernen.

Mehr denn je sei die Honigbiene auf die Unterstützung des Menschen angewiesen. „Ohne uns Imker ist sie fast nicht mehr überlebensfähig. Aber nur 20 Prozent des eigenen Honigbedarfs wird in Deutschland hergestellt.“ Mit anderen Worten: „Wir brauchen dringend Imkernachwuchs!“ Deshalb sei die Schul-Kooperation so wichtig.