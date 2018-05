Schwimmbäder in der Zauche öffnen

Andreas Koska

Borkheide, Golzow, Brück Sechs Gemeinden – drei Freibäder, kaum ein Amt in der Region verfügt über eine solche Dichte an Schwimmbädern wie das Amt Brück. Borkheide und Brück verfügen über je ein Naturbad und das Golzower Freibad liegt auf einer kleinen Plane-Insel. Im Mai starten alle drei in die neue Saison.

In der vergangenen Woche begann bei herrlichem Sonnenschein der Badespaß in Borkheide. Das Waldbad Borkheide wird vom Naturbad Borkheide e.V. betrieben. In Golzow hat der Sportverein Turbine Golzow e.V. die Verantwortung übernommen. Jens Helbig ist als Bademeister tätig und schon in seinem ersten Jahr 2017 durfte er den Wetterfrosch Atilla Weidemann begrüßen, der vom „kleinsten Bad Brandenburgs“ sprach. Wie in Borkheide viele Gäste aus Berlin begrüßt werden können, sind es in Golzow vor allem Gäste aus Brandenburg an der Havel. Helbig will am 22. Mai die Tore öffnen, macht es aber vom Wetter abhängig.

Auch in Brück steht schon fest, wann angebadet wird. Am 27. Mai wird sich das Drehkreuz in Bewegung setzen. Das Bad wird von einer ehrenamtlichen Naturbad-Gruppe verwaltet, welche dem Brücker Bürgerverein angehört. Sowohl in Borkheide als auch in Brück gibt es im Laufe des Sommers einige kulturelle Veranstaltungen. „Wir leben zwar in einer wasserarmen Gegend, aber die Bäder laden zum Abkühlen ein“, ist Achim Liesecke vom Erfolg der Bäderlandschaft im Amt Brück überzeugt. Er weiß, dass vor allem junge Familien zu den Gästen zählen und nach dem Schwimmvergnügen auch die Gastronomie von diesen Besuchen profitiert. Denn hier können die Gäste in Ruhe und vor allem in Sicherheit dem Badevergnügen nachgehen. Dagegen warnt der Chef des Tourismusvereins Zauche-Fläming e.V. vor dem Schwimmen in Kiesgruben. Dort kommt es immer wieder zu Unfällen. Übrigens gehören Volleyballplätze und Kinderschwimmbecken zum Standard in allen drei Bädern.