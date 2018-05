Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Montag haben sich Spitzenpolitiker von CDU und SPD an einem besonderen Ort getroffen: auf der Zugspitze. Dieser Berg in den Alpen ist der höchste in Deutschland.

Zeitgleich wurden Zahlen veröffentlicht, die beweisen, dass die Gletscher (Berge aus Eis) dort allmählich wegschmelzen. Wenn nichts passiert, könnten sie schon in etwa 30 Jahren verschwunden sein.

Die Grünen machen die Regierungsparteien dafür verantwortlich. Die tun in ihren Augen zu wenig, um den Klimawandel zu stoppen.