Streit um Autonomen-Kneipe wieder vor Gericht

Berlin (dpa) In der Rigaer Straße mit einst besetzten Häusern brodelt es weiter. Immer wieder werden Steine auf Polizeiautos geschleudert oder Beamte attackiert. Vor einem neuen Prozess trifft das Gericht besondere Sicherheitsvorkehrungen.

Der Dauer-Streit um die Autonomen-Kneipe „Kadterschmiede“ in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain geht am Montag in eine neue Runde. Das Verfahren am Landgericht für Zivilsachen war im Vorjahr unterbrochen worden, weil der gesetzliche Vertreter des klagenden Eigentümers gestorben war. Für den Prozess wurden verstärkte Sicherheitsvorkehrungen angeordnet.

Der Hauseigentümer will erreichen, dass der „Kadterschmiede“-Verein die Räume verlassen muss, die er seit Ende 2013 ohne Mietvertrag nutzt. Die Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien vertritt die Ansicht, dass der Verein nur geduldet wird. Verlangt wird auch eine Nutzungsentschädigung.

Im Juni 2016 waren die Räume mit Hilfe der Polizei geräumt worden. Folge waren heftige Proteste. In einem Eilverfahren entschied das Landgericht im September 2016, dass die Räumung rechtswidrig war. Die Kneipenbetreiber des früher besetzten Hauses durften zurück. Dann wies das Landgericht in einem sogenannten Versäumnisurteil im Februar 2017 die Räumungsklage der Gesellschaft ab, weil deren Anwalt keine Prozessbefugnis vorweisen konnte.

Der Einspruch der englischen Gesellschaft gegen diese Entscheidung soll nun verhandelt werden. Eine Gerichtssprecherin sagte, diese habe angegeben, einen neuen Direktor bestellt zu haben. Ein juristisches Konstrukt wie die englische Gesellschaft müsse eine natürliche Person, einen wirksam bestellten Vertreter für das Verfahren haben.

In der Rigaer Straße und Umgebung, in der es einstmals viele besetzte Häuser gab, greifen gewalttätige Linksautonome immer wieder Polizisten an. Beamte werden mit Steinen attackiert, Autos beschädigt.

Vor dem Prozess hatte die linksautonome Szene zu Widerstand sowie „Diskussions- und Chaostagen“ und unangemeldeten Demonstrationen aufgerufen. Für Samstagabend wurde eine Demonstration in Neukölln angekündigt. Teilnehmer sollten Teil einer unkontrollierten Menge werden und Chaos stiften, hieß es in einem Aufruf im Internet. Die Kundgebung wurde nicht bei der Polizei angemeldet.

Indes hat die Linke-Abgeordnete Katalin Gennburg gefordert, Hausbesetzungen zu entkriminalisieren. „Wenn so viel Wohnraum durch Spekulation enteignet und das Recht zu wohnen angegriffen wird, ist Besetzen ein legitimes Mittel“, sate die Sprecherin für Stadtentwicklung der Linke-Frakton der Zeitung „neues deutschland“.