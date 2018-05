Hertha BSC kommt mit 2:6 unter die Räder

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Es wird zur unschönen Gewohnheit, dass Fußball-Bundesligist Hertha BSC das letzte Saisonspiel vor heimische Kulisse arg in den grünen Rasen des Olympiastadions setzt. Vor Jahresfrist unterlagen die Berliner vor heimischer Kulisse gegen Bayer Leverkusen mit 2:6. Am Sonnabend kam das Team vor gut 60 000 Zuschauern mit demselben Resultat gegen RB Leipzig unter die Räder.

Pal Dardai hatte es versprochen. „Wir wollen offensiv spielen und alles riskieren, um zu gewinnen. Dann können unsere Fans und auch wir glücklich in die Sommerpause gehen“, sagte der Trainer von Hertha BSC vor der Partie gegen den Ostrivalen RB Leipzig. Und weil die Sachsen unbedingt gewinnen mussten, um sich noch für einen internationalen Wettbewerb entwickelte sich wie eigentlich immer, wenn beide Teams aufeinandertreffen eine torreiche Partie. Das Resultat hatte sich Dardai aber gewiss anders vorgestellt. Das Hinspiel hatte Hertha mit 3:2 gewonnen, diesmal war wieder Leipzig dran. Nach dem 4:1 in der Vorsaison gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl diesmal sogar mit 6:2. Damit qualifizierten sich die Gäste für die Europa League, während die Hertha eher traurig in die nächsten Wochen ging.

Der neutrale Betrachter war bei Hertha-Heimspielen in dieser Saison ja einiges gewohnt, was ein schwaches Niveau des Spieles angeht. Doch in diese Partie musste man sich getrost fragen: Was ist denn hier los. Beide Teams agierten wie erwähnt sehr offensiv und so stand es nach gerade einmal acht Minuten bereits 2:1 für Leipzig. Erst versenkte Dayot Upamecano nach Ecke von Kevin Kampl den Ball per Kopf nach 58 Sekunden im Hertha-Tor. Die Berliner, bei denen Dardai den zuletzt mit seiner öffentlich geäußerten Kritik an zu wenig Einsatzzeiten negativ aufgefallenen Jordan Torunarigha in der Innenverteidigung aufbot, schlugen umgehend zurück. Nach dem gleichen Muster wie beim RB-Treffer - Ecke – Kopfball - Tor markierten Vedad Ibisevic den Ausgleich. Weil aber in dieser Phase jeder Schuss einen Treffer bedeutete, gelang Anthony Lokkman nach Hackenvorlage von Nationalspieler Timo Werner mit einem Schuss ins kurze Eck die erneute Führung für die Sachsen.

Und es ging munter weiter. Wobei die schnellen Leipziger wie Lookman und Werner den Berliner Abwehrspielern arge Probleme bereiteten und ihnen immer wieder entwischten. Ein Angriff auf den anderen rollten Richtung Hertha-Tor. Das 3:1 war die logische Folge und doch unglücklich für die Gastgeber. Torwart Rune Jarstein sah beim Flachschuss von Jean Kevin Augustin schlecht aus, als er über den Ball griff (22.).

Im zweiten Abschnitt ging es dann wieder ganz schnell. Diesmal dauerte es vier Minuten bis Werner mit einem Flachschuss ins entfernte Eck das 4:1 erzielte. Die Berliner Spieler beschwerten sich beim Referee Sven Jablonski über die Ausgangssituation des Treffers: Nach einem Einwurf waren Werner und Kalou zum Ball gegangen, wobei Werner den Fuß gegen den Ivorer draufgehalten hatte. Jablonski ließ weiterspielen. Doch die Leipziger agierten nun einfach viel zu schnell für die Hertha-Defensive. Und so wurde es langsam peinlich für die Hertha, denn nur fünf Minuten später erzielte Augustin nach einem Konter Tor Nummer 5.

Trainer Dardai schickte kurz darauf Julian Schieber für Verteidiger Peter Pekarik zu seiner Abschiedsvorstellung aufs Feld und gab damit noch einmal ein offensives Signal an sein Team, damit die sich abzeichnende Blamage sich in Grenzen hielt. Es war sowieso ein etwas zu hohes Resultat, denn die Hertha hatte mit einem Pfostentreffer von Rekik und einem Lattenschuss von Leckie zweimal Pech. Doch das Signal kam an. Kalou verkürzte nach Flanke von Plattenhardt auf 2.5 und die Berliner drängten eine Zeitlang auf ein weiteres Tor. Doch das fiel dann auf der anderen Seite mit 2:6 durch den eingewechselten Bruma (82.). Und so feierten die rund 10 000 mitgereisten Leipziger Fans die ausgewechselten Naby Keita, der nach Liverpool wechselt, und Werner, während sich die Berliner Anhänger lieber mit der Konkurrenz aus Hamburg beschäftigten und mit „Endlich zweite Liga – HSV“ die abgestiegenen Hansestädter besangen.