Lindow möchte Erholungsort bleiben

Markus Kluge

Lindow (MOZ) Ihren Titel als staatlich anerkannter Erholungsort muss die Stadt Lindow am Mittwoch kommender Woche verteidigen. An diesem Tag besucht der Landesfachbeirat die Stadt und wird alles unter die Lupe nehmen, was für das Prädikat wichtig ist, mit dem Lindow dann weitere zehn Jahre für sich werben kann.

Laut Bürgermeisterin Heidrun Otto (CDU) wird die Delegation unter anderem das Kloster, der Marktplatz samt Touristinformation, mindestens eine Badestelle, den Campingplatz am Gudelacksee und ein Hotel besichtigen. Anschließend wird sich der Beirat zurückziehen, um sich eine Meinung zu bilden. In den vergangenen Wochen haben sich der Bauhof und einige Lindower schon ins Zeug gelegt, um die Stadt herauszuputzen. Unter anderem wurden laut Otto Blumenkübel neu bepflanzt, und an der Straße Am Wutzsee entstand auf dem Areal ehemaliger Kleingärten eine neue Grünanlage. Die Bürgermeisterin ruft nun auch alle Lindower – vor allem Anlieger an den Hauptstraßen, dazu auf – dass sie „ihre Grundstücke herausputzen“ und notfalls mit anpacken. „Es ist wichtig, das jeder mithilft“, betont Otto. Auch wer für die Neuanpflanzungen und die neue Grünanlagen Geld spenden möchte, kann sich an sie wenden.