Parken wird in der Innenstadt zum Problem

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Das Parkraumbewirtschaftungskonzept in der östlichen Oranienburger Innenstadt, dessen zweites Probejahr sich dem Ende nähert, gefährdet zunehmend die Existenz des Fachhandels in der City. Das sagt Augenoptikermeister Andreas Wiersma, der die wenigen Kunden-Stellplätze permanent von Dauerparkern mit Sonderparkausweisen blockiert sieht.

„Jeden Tag, wenn ich in mein Geschäft in der Schulstraße komme, sind die wenigen Stellplätze dort bereits belegt. Dabei handelt es sich dann fast immer um Autos, in denen der grüne Sonderparkausweis für Anwohner oder der rote für Gewerbetreibende liegt“, sagt Wiersma. Diese Fahrzeuge stünden in aller Regel den ganzen lieben, langen Tag dort und blockierten die ohnehin nur wenigen Parkplätze, die in der Geschäftszeit eigentlich den Kunden vorbehalten sein sollen.

„Mir haben Kunden, die mit dem Auto rund um die Schulstraße und den Bahnhof gekreist sind und keinen Parkplatz gefunden haben, schon Termine abgesagt“, berichtet Wiersma. „Diese Situation ist auf Dauer tödlich für den Facheinzelhandel in der gesamten Innenstadt“, sagt der Geschäftsinhaber. Er habe sich einen privaten Parkplatz angemietet. Das erwartet Wiersma wenigstens auch von anderen Gewerbetreibenden, um Stellplätze für Kunden freizubekommen.

„Wenn ich die Leute, die dort als Dauerparker stehen, anspreche und sie bitte, die Plätze freizuhalten, gibt es meist nur dumme Antworten und natürlich den Verweis auf die Sondergenehmigung, für sie beim Straßenverkehrsamt des Landkreises ja eine Gebühr entrichtet haben“, sagt Wiersma, der für die Grünen auch dem Kreistag angehört.

Er habe anfangs ja ein gewisses Verständnis dafür gehabt, in der östlichen Innenstadt eine Parkraumbewirtschaftungszone einzuführen. Das habe ortsfremde Dauerparker, so wie es beabsichtigt war, verdrängt. Die Lücke füllten nun aber die vielen Autobesitzer mit Sonderparkausweis. „Wir haben also nichts gewonnen“, so seine Meinung. Dabei habe die Stadtverwaltung doch zugesichert, beim Landkreis darauf zu dringen, die Sonderparkausweise nicht gerade inflationär auszustellen.

„Wir sind mit dem Landkreis zu diesem Thema noch im Gespräch“, sagt Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD). Theoretisch könnten 1 230 Autobesitzer im Parkraumbewirtschaftungsgebiet zwischen Havel und Stralsunder Straße sowie Rungestraße und Heinrich-Byk-Straße von ihrem Sonderrecht Gebrauch machen. Bis September vorigen Jahres waren allerdings erst rund 650 Parkausweise beantragt worden. Dennoch stünden mit Ausnahme der Parkplätze an der Stralsunder Straße sowie der Schul- und Mittelstraße ausreichend freie Kapazitäten zur Verfügung, lautete das Ergebnis der ersten Auswertung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts durch das Büro LK Argus im vorigen Jahr.

Er könne die Sorgen der Einzelhändler, namentlich in den genannten Straßen mit dem bestehenden Dauerpark-Konflikt durchaus verstehen, sagt der Baustadtrat. Eine gewisse Entlastung erwartet Oltersdorf, wenn der Park&Ride-Platz an der Lehnitzstraße fertig ist, mit dessen Bau dieses Jahr noch begonnen werden soll. Damit kämen zu den 350 Stellplätzen an der Stralsunder Straße weitere 164 hinzu.

Allerdings dürften diese Stellplätze vor allem durch Pendler belegt werden. Für das Vorhaben haben die Stadtverordneten gerade überplanmäßige Mehrausgaben von 170 000 Euro beschlossen. Die bereits eingeplanten 750 000 Euro reichten wegen gestiegener Baupreise nicht aus, so die Begründung. Mit einem 75-prozentigen Zuschuss fördert das Land diese Stellplatzerweiterung.

Oltersdorf setzt aber auch auf die Auswertung des zweiten Probejahres. „Wir werden dann nochmals genauer hinsehen, wo es klemmt und weiter an einer Optimierung der Situation arbeiten“, versichert er. Allerdings könne die Verwaltung in der Mittel- und Schulstraße auch keine Parkplätze aus dem Hut zaubern. Es gab aber schon mal die Vorstellung, an der Stralsunder Straße zwischen Bernauer Straße und Bahnhof eventuell eine Parkpalette zu errichten, um die Lage zu entspannen.