Der Riesenplanet Jupiter in bester Beobachtungsposition

Thomas Becker

Ort Alle 13 Monate befindet sich Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, in bester Beobachtungsposition. Am 9. Mai war es wieder soweit, denn an diesen Tag befand er sich in sogenannter Opposition. Das bedeutet, er stand von der Erde aus betrachtet genau gegenüber der Sonne. Bei Sonnenuntergang ging er auf und bei Sonnenaufgang unter, war also die ganze Nacht zu sehen. Darüber hinaus erreichte er seine größte Helligkeit und seinen größten Durchmesser, weil er zu diesem Zeitpunkt der Erde am nächsten stand. Seine Entfernung zu uns betrug daher nur rund 658 Millionen Kilometer.

Mit einem Durchmesser von 142.800 Kilometern ist Jupiter elfmal so groß wie unser Heimatplanet. Daher können trotz der riesigen Entfernung einige Details im kleinen Teleskop beobachtet werden. Dazu gehören seine beiden prägnanten Wolkenbänder beiderseits des Äquators und mit etwas Glück auch der Große Rote Fleck (GRF). Dieser Hochdruckwirbelsturm mit zweifachem Erddurchmesser wird schon seit mehreren hundert Jahren auf Jupiter beobachtet.

Immer wieder spannend ist das Spiel seiner vier großen Monde. Io, Europa, Ganymed und Kallisto sind schon im Feldstecher sichtbar und stehen jeden Tag in einer anderen Position zum Planeten. Obwohl im Teleskop kaum mehr als vier Lichtpünktchen zu erkennen sind, handelt es sich um sehr interessante Himmelskörper.

Der innerste Mond Io beispielsweise ist durch die enormen Gezeitenkräfte des sehr massereichen Jupiters der vulkanisch aktivste Körper im ganzen Sonnensystem. Auf Europa vermuten die Wissenschaftler unter dem kilometerdicken Eispanzer einen Ozean aus flüssigem Wasser und geothermale Quellen an seinem Grund, die ebenfalls durch die Gezeitenkräfte erzeugt werden. Außerirdisches Leben ist dort zumindest denkbar. Auch die beiden anderen Monde besitzen möglicherweise einen Wasserozean unter ihrer Eisoberfläche. Auf den Monden Jupiters einmal nach Lebensformen zu suchen, wird ein technisch schwieriges Unterfangen. Viel leichter ist dagegen die Beobachtung einer Sonnenfinsternis auf Jupiter. Regelmäßig werfen die Monde ihre Schatten auf ihn, die bei ruhiger Luft im Teleskop wie ausgestanzte pechschwarze Scheibchen aussehen.

Die ruhige Luft wird allerdings 2018 die größte Herausforderung für eine zufriedenstellende Beobachtung, denn Jupiter steht leider nur sehr niedrig über dem Horizont und sein Bild im Teleskop wird durch Luftturbulenzen allzu oft verschmiert und unscharf. Dafür ist er nach Mond und Venus das hellste Gestirn am Nachthimmel und strahlt unübersehbar in einem cremeweißen Licht am Südhimmel. Neben Jupiter sind noch andere Planeten zu sehen, die aber erst in den nächsten Monaten ihre beste Sichtbarkeit erlangen und dann ausführlicher in dieser Rubrik beschrieben werden. Die Venus ist momentan strahlender Abendstern und einige Zeit nach Jupiter folgen auch noch die Planeten Saturn und Mars.

Für die Genießer eines dunklen Nachthimmels steht nun allerdings das Sommerloch bevor, denn wenn der Mond sich Anfang Juni langsam wieder zurückzieht, werden die Nächte aufgrund der Mitternachtsdämmerung in unseren Breiten bis Ende Juli nicht mehr ganz dunkel. Umso besser, dass die Planeten unseres Sonnensystems einen so schönen Ausgleich bieten. Wer also schwache Galaxien beobachten möchte, sollte noch die Zeit bis etwa 18. Mai nutzen.

Monatsinformationen

Mondphasen: Letztes Viertel - 08.05. / Neumond - 15.05. / Erstes Viertel - 22.05. / Vollmond - 29.05. Veranstaltungen: Freitag, 26. Mai ab 23.00 Uhr - „Mondscheinfieber“ - Mondbeobachtung im Sternenblick Parey. Weitere Informationen gibt es online auf www.sternenpark-westhavelland.de.