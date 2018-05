Sternwanderung der Senioren

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Eisenhüttenstädter Sternwanderung für Senioren begeht in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal lädt die Behinderten- und Seniorenbeauftragte gemeinsam mit dem Seniorenbeirat und den Seniorenwandergruppen am Mittwoch hierzu ein. Eingebettet als zweite Disziplin in den Eisenhüttenstädter Seniorentriathlon lautet das diesjährige Motto „Wege zur Kunst“. Alle sechs Routen haben ein gemeinsames Ziel: den „Kunsthof“ im Ortsteil Fürstenberg. Start für alle Touren ist jeweils um 9.30 Uhr. Wer Lust zum Mitwandern, Mitradeln oder Mit-Walken hat, sollte sich bitte pünktlich an einem der folgenden Treffpunkte einfinden:

Route 1: 5,5 km Wanderung über Kanalbrücke, Hafengelände, Oderlandstraße und Pohlitzer Straße Startpunkt: Haus des Sports (Stahl-Sportplatz, Waldstraße).

Route 2: 4,5 km Wanderung über Neue Deichbrücke, Bäckerloch und Fürstenberger Kiez Startpunkt: Sparkasse in Fürstenberg.

Route 3: 4,5 km Wanderung über Kastanienstraße, Wilhelmstraße, Heuweg und Buchwaldstraße Startpunkt: Altes Rathaus in Fürstenberg.

Route 4: 6,5 km Fahrradtour über Kanaldamm, Alter Kanalabstieg, Unterschleuse und Gartensparten Startpunkt: Neue Deichbrücke in Fürstenberg (dammseitig)

Route 5: 19 km Fahrradtour über Ziltendorf, Oderwiesen, Altes Kraftwerk und Oderdeich Startpunkt: Grundschule Schönfließ.

Route 6: 6 km Nordic Walking über Mittelschleuse, Unterschleuse, Kanaldamm und Deichbrücke Startpunkt: Parkplatz am Hochhaus Mittelschleuse 7