Marion Thomas

Woltersdorf Seit Tagen stehen die Rhododendren in voller Blüte – an denen von Familie Schiemann geht wohl keiner ohne bewundernde Blicke vorbei. Im Vorgarten der Vogelsdorfer Straße 87 wiegen sich hunderte Blüten in der Sonne – von weiß über lila bis hin zu tiefroter Farbe. Inzwischen sind es 15 Sträucher. Manfred Schiemann hat sie in mehr als 30 Jahren angepflanzt und gepflegt. „An den meisten hängen kleine Geschichten“, sagt der studierte Landwirt, der den „grünen Daumen“ wohl von seinem Vater, einem Gärtnermeister, vererbt bekam. Und so erinnert auch ein Rhododendron mit weißen Blüten und dunklen Augen an ihn: „Den habe ich selbst gezogen, der Trieb stammt aus dem Garten meines Vaters.“

Tipps für andere Hobbygärtner, die Rhododendren pflanzen wollen, hat Manfred Schiemann auch: Das Pflanzloch muss großzügig ausgehoben und mit einer Substratmischung aus Rhododendronerde, Hochmoortorf und gewachsenem Boden für die Durchlässigkeit gefüllt werden. Der Standort sollte halbschattig sein, die Sträucher brauchen viel Wasser – nicht gespritzt, sondern per Schlauch an die „Füße“ gelegt – und alle zwei bis drei Jahre frischen Mulch.