Herzen für die Mütter

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Blumen, Kuchen, Gedichte – am Sonntag werden Mütter mit kleinen Geschenken für ihren Einsatz belohnt. In Fürstenwalder Kitas wurde in den vergangenen Tagen bereits fleißig gebastelt. Ihre Mamas schätzen die Kinder für ganz unterschiedliche Dinge.

Linda lässt es sich schmecken. Während ihre Freunde belegte Brote vertilgen, schiebt sich die Dreijährige ganz genüsslich eine Weintraube nach der anderen in den Mund. „Ich mag meine Mama, weil sie immer für mich Essen kocht“, sagt die Feinschmeckerin. Im Kindergarten „Kleine Waldfürsten“ sitzt das Mädchen zwischen anderen auf einer Decke im Grünen und lässt sich sein Frühstück schmecken.

Was für Linda die Kochkünste ihrer Mama sind, ist für den fünfjährigen Jakob das künstlerische Talent seiner Eltern. „Von ihnen habe ich töpfern gelernt“, sagt der Junge. Eine Tasse, einen Teller und eine Schüssel habe er schon selbst getöpfert, erzählt er der angehenden Erzieherin Peggy Hirschmann beim Morgenkreis. Zusammen mit Erzieherin Jessica Pellowski und Kita-Leiter Johannes Schnee sitzt sie nach Morgenkreis und Frühstück auf der Terrasse eines der drei kitaeigenen Bauwagen; zwischen den Erwachsenen hantieren Vincent (5) und Marlene (6) mit Teebeuteln, auf die sie das Wort „Mama“ stempeln und die sie später mit losem Früchtetee befüllen. Das Basteln für den Muttertag, sagt Peggy Hirschmann, gehört einfach dazu. Mit der Wende habe der zweite Sonntag im Mai den Frauentag als Ehrentag für die Mütter abgelöst.

So empfindet das auch Erzieherin Manuela Skiba. In der DRK-Kita „Matroschka“ hilft sie Lukas beim Ausschneiden eines roten Papierherzens. Emmi und Louise kommen dazu, drücken ihre mit Lippenstift gefärbten Kussmünder neben die Worte „Mami ich habe dich lieb“. „Dass sie mich küsst“, schätzt Emmi besonders an ihrer Mutti; ihre fünfjährige Freundin Louise sagt: „Ich mag, dass Mama mit mir knuddelt“. Den Kuchen ihrer Mutti möge sie, ergänzt Luise, die sich zu den Mädchen gesellt hat. Außer einem beschriebenen Herz hat die Fünfjährige eine selbstbemalte Holzblume als Muttertags-Geschenk parat.

Handabdrücke, getöpferte Herzen und Blumentöpfe stapelten sich in dieser Woche auch in der Kita „Pusteblume“. „Wir drängen den Kindern nichts auf“, stellt Leiterin Gabriele Schreppel klar. Erst, wenn die Kinder den Muttertag von sich aus ansprechen – meist im Alter von vier Jahren –, werde er von den Erzieherinnen zum Thema gemacht. „Dann besprechen wir, was dahinter steckt“, sagt sie. Schon im antiken Griechenland wurde die Göttin der Mutterschaft übrigens mit einem Fest geehrt.

Duftende Teebeutel sind nicht alles, worüber sich die Mütter der Waldkindergarten-Kinder am Sonntag freuen dürfen. „So?“, fragt Franz, während seine Finger zwei mit Wollfäden zusammengebundene Stöcke halten. Francisca Block bringt das Gerüst für den Traumfänger in die richtige Position. „Er fängt die schlechten Träume ein, bis sie am Morgen von der Sonne zerstört werden“, erklärt die Auszubildende seine Bedeutung. Für Marlene (6), die ebenfalls einen Traumfänger am Wickel hat, unterstützt er damit die Arbeit ihrer Mutti: „Weil sie sich um mich kümmert“, sagt das Mädchen, habe es seine Mama so lieb.