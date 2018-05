Landkreis setzt 176 Alleebäume

MOZ

Oberbarnim/Märkische Höhe Insgesamt 176 Alleebäume hat der Landkreis Märkisch-Oderland im vergangenen Monat an verschiedenen Kreisstraßen (K) nachpflanzen lassen. Die Mehrzahl davon setzten die Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei Reichenberg im Territorium der Gemeinden Oberbarnim und Märkische Höhe .

104 Winterlinden, ist der Pressemitteilung aus dem Landratsamt zu entnehmen, pflanzte der Landkreis zwischen Ihlow und Grunow (K 6414) sowie zwischen Reichenberg und Marienberg (K 6416). Die Pflege der Bäume wird an diesen Straßen ebenfalls durch die Kreisstraßenmeisterei durchgeführt.

In einem Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und der Gemeinde Letschin an der K 6408 in der Ortslage Neubarnim wurden überdies 72 Winterlinden gepflanzt. Der Landkreis übernahm die Kosten für die Anschaffung, die Pflanzung sowie die Entwicklungspflege der Bäume und die Gemeinde führte die konkreten Pflanzungen durch.

Insgesamt investierte der Landkreis 22 000 Euro für diese Pflanzaktionen. „Die Bäume stammen aus regionalen Baumschulen“, betont Pressesprecher Thomas Berendt. „Sie wurden in einem Abstand von acht bis zehn Metern zueinander und in zirka drei Metern Abstand zum Fahrbahnrand gepflanzt.“

Weitere 100 Bäume entlang von Kreisstraßen sollen im Herbst noch folgen. Nachpflanzungen an Alleen werden immer wieder nötig, da Sturmschäden oder verkehrsgefährdende Schäden an Wurzeln, Stämmen oder Kronen leider Fällungen erforderlich machen. So fielen 2017 etwa 90 Bäume an kreiseigenen Straßen der Säge zum Opfer. Demgegenüber standen allerdings 188 Bäume, darunter vor allem Obstgehölze, die wieder gepflanzt wurden.