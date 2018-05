Neuzeller Freibad öffnet am 15. Mai

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Heiß erwartet wird sie, die Freibad-Saison in Neuzelle. In der kommenden Woche geht es los. Am 15. Mai öffnet sich das Tor zu der beliebten Freizeitanlage. Die Pause der vergangenen Monate wurde für Reparaturarbeiten genutzt.

„In dieser Woche waren schon die ersten Besucher da, die auf der Wiese ihre Decke ausbreiten wollten“, erzählt Marita Müller vom Neuzeller Freibad. „Aber wir mussten sie wieder wegschicken. Schließlich gab es hier noch einiges zu tun und eröffnet wird am 15. Mai.“ Die Vorbereitungen für die diesjährige Freibad-Saison laufen seit April. Das alte Wasser, das über den Winter noch im Edelstahlbecken war, um ein Zerfrieren der Leitungen zu verhindern, wurde herausgelassen. „Alles wurde gründlich abgekärchert“, sagt Doreen Lagansky, stellvertretende Leiterin des Neuzeller Bauamtes, während Bademeister Artur Nowak gerade die gelbe Rutsche mit Hochdruck reinigt. Im Becken selbst glitzert bereits frisches Wasser.

Aber auch im Untergrund hat sich einiges getan. Die zwei Umwälzpumpen wurden während der Pause generalüberholt. „Die waren über die Jahre verschlissen“, erklärt Doreen Lagansky. Bezahlt wurde die Reparatur von der Gemeinde Neuzelle, die das Freibad finanziert. Das nächste, was gemacht wird, ist die Pumpe für die Sprudelanlage.

Das Freibad in seiner jetzigen Form feiert übrigens wie das Kloster in diesem Jahr ein Jubiläum. Allerdings ist es mit gerade einmal 20 Jahren noch blutjung. 1998 wurde es nach fünf Jahren Umbauarbeiten und Modernisierung mit einem völlig neuen Gesicht wiedereröffnet.

Ab dem 15. Mai wird die Anlage jeden Tag Besucher willkommen heißen – bis in den Spätsommer hinein. Da das Becken, das insgesamt 487 000 Liter Wasser fasst, nur durch die Kraft der Sonne beheizt wird, hängt die Saisondauer immer vom Wetter ab. „Ab 10 Uhr haben wir auf. Und dann bis etwa 19 Uhr“, sagt Marita Müller, die gemeinsam mit Christina Dammaschk nicht nur die Kasse besetzen, sondern auch für Ordnung sorgen wird. Zudem ist Bademeister Artur Nowak vor Ort, der von Rettungsschwimmern unterstützt wird. Bei super Wetter sind in dem Bad schon mal 800 bis 1000 Gäste. Ab 17 Uhr ist der Eintritt ermäßigt.

Auch der Imbiss im Freibad wird wieder geöffnet haben. Norbert Roesler, der schon in den Vorjahren für die Versorgung zuständig war, ist auch diesmal mit an Bord, teilt die stellvertretende Bauamtsleiterin mit. Sie hofft erneut auf viele Besucher. Die kommen übrigens längst nicht nur aus Neuzelle, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden, aus Fürstenwalde, Frankfurt, Eisenhüttenstadt, Guben und aus Polen zu dem kleinen Juwel in der Niederlausitz.