Kohlrouladen und der Laufsteg

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die in Frankfurt aufgewachsene Klaudia Giez war seit Februar auf ProSieben zu sehen. Sie gehörte zu den letzten acht Kandidatinnen von Germanys Next Topmodel. Nachdem sie in der Folge, die Donnerstag ausgestrahlt wurde, rausflog, hat sie wieder mehr Zeit für ihre Familie. Zum Beispiel für Mama Anna Makosch am Muttertag.

In den 13 Jahren, die es Germanys Next Topmodel gibt, hat Anna Makosch die Fernsehsendung nie geschaut. Seit Februar aber saß sie jeden Donnerstagabend vor dem Fernseher. Zumindest bis Klaudia in dieser Woche die Show verlassen musste. Die 21-Jährige – ihre Tochter – nahm an der diesjährigen Staffel teil, gehörte zu den letzten acht. Für Anna Makosch steht trotzdem fest: „Klaudia ist eine Gewinnerin. Für mich ist sie schon ein Nummer-Eins-Topmodel.“ Die in Frankfurt lebende Polnischlehrerin ist stolz, dass ihre Tochter alles alleine erreicht hat.

Vor drei Jahren sammelte Klaudia erste Modelerfahrungen. „Sie hat Biss, ist zielstrebig und das macht ihr Spaß“, erzählt die 42-Jährige. „Sie ist stur – aber im positiven Sinn.“ Natürlich sei sie als Mutter besorgt, ob ihre Tochter passende Freunde habe, glücklich und gut ausgebildet sei – vor allem, weil sie selbst als Lehrerin arbeitet. „Vielleicht mache ich mir mehr Sorgen als andere Eltern.“ 2016, ein Jahr nach ihrem Abitur am Karl-Liebknecht-Gymnasium, begann Klaudia eine Ausbildung in Berlin. Diese pausiert aufgrund der Topmodel-Dreharbeiten; einen „guten Beruf“ solle sie trotzdem erlernen. Ob sie wirklich noch Werbekauffrau wird oder im Herbst anfängt zu studieren, werde sich zeigen. „Ich lege großen Wert auf Klaudias Bildung“, sagt Anna Makosch.

Klaudia möchte auf jeden Fall weiter modeln. „Germanys Next Topmodel war für sie ein schönes Abenteuer“, erzählt ihre Mutter. Natürlich wäre sie gerne weiter in der Show geblieben – zumal die Mädchen lange Zeit fast wie eine Familie zusammenlebten. Aber Klaudia sieht das realistisch: Irgendwann sei die Zeit gekommen, sich zu verabschieden. „Das ist das Leben“, kommentiert Anna Makosch.

Beide haben ein sehr gutes Verhältnis, sagt sie, rufen sich jeden Tag an oder schreiben Nachrichten auf Polnisch. Jetzt, da Klaudia nicht mehr in Kalifornien und der Karibik dreht, habe sie wieder mehr Zeit für Freunde und Familie. „Sie kommt so oft wie möglich nach Frankfurt“, erzählt Anna Makosch. In den Sommerferien fahren beide zu ihrer Mutter nach Mordy in Ostpolen. Außerdem besucht Klaudia ihre Familie zu Geburtstagen, Ostern, Weihnachten – und zum Muttertag. Dieses Wochenende wollen Mutter und Tochter nach Zielona Góra ins Kino.

In der Show hatte die Rothaarige den Spitznamen „Klaudia mit K“. Den gab ihr „Modelmama“ Heidi Klum direkt am Anfang der Staffel. „Manche denken, das wäre ihr Nachname: Mitka“, erzählt Anna Makosch lachend. Eigentlich heißt sie aber Klaudia Anna Giez. Ihren ersten Namen hat sie von ihrer polnischen Großmutter – deshalb mit K statt mit C – der zweite kommt von der Mutter. Klaudia wurde im polnischen Siedlce geboren. Als sie fünf war, kam die Familie nach Deutschland – erst nach Berlin, dann nach Frankfurt.

Bei den Shootings in der Topmodel-Show tat sich Klaudia schwer mit dem Tauchen. „Viele denken, das war alles gestellt“, sagt ihre Mutter, „aber sie konnte wirklich nicht tauchen und nicht gut schwimmen.“ Auch das markante Lachen und die Tränen der 21-Jährigen seien echt. „Das war schon so, als sie klein war: Entweder sie hat gelacht oder geweint. Etwas dazwischen gab es nicht. Das ist Klaudia“, sagt ihre Mutter. Als ziemlich authentisch empfand sie auch die Darstellung der anderen Mädchen in der Show.

Diese hatte sie in Los Angeles kennengelernt. Denn jedes Jahr besuchen Familie und Freunde die Teilnehmerinnen. Diesmal gingen sie gemeinsam über den Laufsteg – für Anna Makosch ein Albtraum. Sie verwechselte links und rechts, fand es schwer, im Gleichschritt zu bleiben, Klaudia war sauer. „Es war mir zu kompliziert, das ist nicht meine Welt“, erzählt sie. In L.A. lernte sie die Juroren Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky kennen. „Michalsky hat mich sofort gefragt, ob ich Gołabki machen kann“, erzählt sie lachend über die polnischen Kohlrouladen.