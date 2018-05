Mama ist die beste Freundin

Mette Seitz: Sie lobt: „Mutti versteht mich am besten, tröstet auch“ © Foto: Johann Müller

Ein Super-Gespann: Der 14-jährige Dennis Friedrich ist stolz auf seine Mutter Sorjana Friedrich. Zur Familie gehören neben dem Vater zwei größere Geschwister. Seine Mutter sei immer für alle da, unterstützt auch die Arbeit in der Oberschule. © Foto: Matthias Lubisch

Doris Steinkraus

Seelow (Ines Weber-Rath) Am Sonntag ist Muttertag. Aus dem ursprünglichen politischen Ansatz ist hierzulande vor allem ein Dankeschön-Tag geworden. MOZ befragte Jugendliche, was sie an ihrer Mutter schätzen.

Dennis zögert keinen Augenblick bei der Frage, was er an seiner Mutter besonders mag. „Sie ist liebevoll, ehrlich, ist streng, aber gerecht, geht mit allen gut um“, sagt der 14-Jährige aus Seelower Oberschüler. Er ist das jüngste Kind von Sorjana Friedrich. Ihre Großen – die 27-jährige Tochter und ihr 21-jähriger Sohn – gehen längst ihre eigenen Wege. Die Tochter hat sie bereits zur Oma gemacht, das nächste Enkelchen kündigt sich an.

Familie ist Sorjana Friedrich wichtig. Sie managt den Haushalt und den großen Garten, erledigt bei Kaufland ihre Aufgaben und findet immer Zeit, um sich um ihre Kinder zu kümmern. „Ihr kann ich alles anvertrauen“, sagt Dennis. Er ist stolz auf seine Mutter, die sich nicht nur um seine Entwicklung, sondern auch die seiner Klassenkameraden an der Seelower Oberschule sorgt. Er selbst ist das zweite Jahr Klassensprecher, seine Mutter schon von der ersten Klasse mit Birgit Schumski als Elternsprecherin aktiv. Ob Kuchen backen, Klassenausflüge, Organisatorisches, Problembesprechungen zu Schulfragen, immer findet sie ein offenes Ohr. Dafür respektiert Dennis seine Mutter und wird sie zum Muttertag wieder überraschen. So wie auch der Vater zum Herrentag ein Dankeschön seiner Kinder bekam. Das ist bei Friedrichs seit jeher selbstverständlich.

Auch andere Oberschüler und Seelower Gymnasiasten halten es so. „Meine Mutter ist immer für mich da. Ich kann mich auf sie verlassen. Sie hilft mir, wo und wie sie nur kann“, sagt der 17-jährige Paul Sellin aus Müncheberg über seine Mutter Anne. Sein Freund Dennis Riesebeek (17) hat ebenfalls ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter – so wie zum Vater. „Auch wenn ihr Modegeschmack nicht immer mit meinem überein stimmt“, sagt der Gymnasiast lachend. Wichtig sei ihm, dass seine Eltern ihn verstehen.

Joana Langenstedt (17) aus Buckow und ihre zwei Geschwister wollen ihre Mutter Susanne am Sonntag zum Essen einladen – wahrscheinlich zum selbst gekochten – und sich damit bedanken. „Meine Mutti ist sehr verständnisvoll, aber auch kritisch. Sie redet mit uns über unser Verhalten, sagt ihre Meinung und regt uns an, nachzudenken“, so die Seelower Oberschülerin.

„Meine Mama Sylvana kriegt am Muttertag ein tolles Frühstück serviert, mit Brötchen, Eierkuchen, gekochtem Ei und mehr. Und auch den restlichen Tag über werde ich sie verwöhnen“, sagt Hanna Elisa Achtnig (16) aus Sachsendorf. Ihre Mutter ist für sie „meine beste Freundin“, sagt die Oberschülerin. „Zu ihr kann ich mit allen Problemen kommen, sie steht mir mit Rat und Tat zur Seite.“ Wenn sie Liebeskummer habe, „holt Mutti mir Eis und Schokolade und wir gucken uns eine Schnulze an. Dann heulen wir zusammen“, erzählt Hanna. Für ihren Mitschüler David Schulz (16) aus Lebus ist „meine Mutter Mandy der größte Halt im Leben“. Eine zeitlang sei sie die Einzige gewesen, der er sich mit allen Sorgen anvertrauen konnte, berichtet der große, kräftige junge Mann. Am Sonntag will David mit seiner Mutter „was Schönes unternehmen und sie verwöhnen“.

Für Mette Seitz (16) aus Müncheberg ist ihre Mutter Manuela „einfach alles“: „Sie versteht mich von allen am besten“, sagt die Schülerin, die der Mama am Muttertag zusammen mit ihrem Bruder das Frühstück ans Bett bringen und ihr Blumen schenken will.