Klassik im Kuhstall

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Zu einem speziellen Abend laden Jochen und Monta Wermann vom in Schwante ansässigen Musik- und Theaterverein Oberhavel (MTO) am heutigen Sonnabend in den Kuhstall der Landwirtschafts GmbH Schwante (LSV) ein. In Zusammenarbeit mit LSV-Geschäftsführer Thomas Richter und Pianist Nikita Volov gestaltet die Violinistin Monta Wermann ein Benefizkonzert für eine neue Kameraausrüstung.

Wermanns schrecken vor ausgefallenen Ideen nicht zurück. Das haben sie in der Vergangenheit bewiesen, als sie mit Schülern gedrehte Filme zuerst bei der Berlinale und später beim Filmfestival in Cannes einreichten. Nach eigenen Angaben standen die Chancen gut – nur die Auflösung der Kurzfilme sei für die große Leinwand zu mies, so Jochen Wermann vor wenigen Wochen. Finanziell konnten sie beim Equipment aber nicht selbst nachlegen. Wermanns rechneten notwendige Kosten von bis zu 10 000 Euro aus. Auch eine Anfrage bei der Gemeinde nach einmaliger Unterstützung scheiterte. Doch Wermanns geben nicht auf – und lassen ihrer Kreativität weiter freien Lauf.

Im Kuhstall wird dabei nicht nur Mozart zu hören sein. Es erklingt ferner Chopins Nocturne aus dem Film „Der Pianist“. Hinzu kommen Beethovens Mondscheinsonate und die Carmen Fantasie von Pablo de Sarasate. Mit dem Programm sollen anspruchsvolle Klassik-Kenner ebenso angesprochen werden wie Laien, die sonst eher wenig mit dieser Musikrichtung am Hut haben.

Das Konzert im Kuhstall beginnt um 19 Uhr. In den Spielpausen werden lettische kalte Suppen, deftige Steaks und Würstchen vom Schwantener Wasserbüffel gereicht. Der Eintritt kostet 15 Euro, Reservierungen unter 033055 216030.