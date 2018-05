Jugendklub und Kommune beraten Festwiesen-Erneuerung

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Viele Ideen hat das Team des Fürstenberger Jugendklubs Treff ’92. Nicht erst während der vergangenen Saison entstanden sie, als Ina Kuhlmann, Mike Gutschmidt und ihre Helfer die Festwiese samt Badestelle erstmals betrieben. Inzwischen gibt es auch schon handfeste Gründe, warum die Kommune das gesamte Areal aufwerten sollte.

Auf einen Nenner gebracht, steht auf der Liste der Verbesserungen ganz oben eine Instandsetzung des Klubdomizils – das Vereinsgebäude selbst ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Es auf den neuesten Stand zu bringen, bedeutet freilich auch, in punkto Umweltschutz und Klimabewusstsein einiges nachzubessern. Wie Ina Kuhlmann betont, strebt die Kommune deshalb eine energetische Sanierung des Hauses an. Das lässt langfristig die Kosten sinken.

Doch haben die Jugendlichen mitsamt der Klubleitung auch andere Vorstellungen entwickelt, um das Niveau der Jugendarbeit weiter zu verbessern. Immens gefallen hatte dem Team deshalb vor allem die Anschaffung einer sogenannten Multi-Sportfunktionsanlage. Stadtverordneter Manfred Saborowski (Die Linke) gefiel dieses Projekt, er trug das Ansinnen des Klubs während der März-Sitzung an seine Parlamentskollegen heran. Doch die Mehrheit der Stadtverordneten blieb fürs Erste skeptisch, der Antrag des Treff ’92 um eine finanzielle Unterstützung durch die Kommune wurde mit einem Sperrvermerk zurückgestellt. Tenor: Erst muss ein schlüssiges Konzept erarbeitet werden, damit unter anderem Betrieb und Instandhaltung dieser Anlage gesichert sind.

Wie Ina Kuhlmann erläutert, muss der Klub 16.000 Euro für die einfachste Variante einer solchen Sportanlage hinblättern. Eine Menge Geld, „aber wir waren nicht untätig und haben bereits 9 000 Euro eingeworben“, betont die Klubchefin. Wie auch immer, inzwischen habe man sich mit CDU-Stadtverordnetem Olaf Bechert vor Ort zu dem Thema verständigt und werde wie gefordert ein Konzept erarbeiten. Dies sei deshalb sinnvoll, weil es vonseiten der Stadt heißt, dass die Anlage in die Planung einfließen soll.

Bei einer anderen Anschaffung haben die Treff-Leute mehr Glück: Demnächst soll eine mobile Streetsoccer-Anlage, also ein Kleinfußballfeld, vom Hersteller geliefert werden. Möglich wurde das, weil der Jugendklub in den Genuss einer Förderung durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse und die Aktion Mensch gekommen ist. 5 000 Euro steuerte allein die Aktion Mensch bei. „Das Tolle an dieser Anlage ist, dass nicht nur wir davon profitieren können“, erklärt Ina Kuhlmann. Genauso wie man es erfolgreich seit Jahr und Tag mit der Hüpfburg macht, kann das Fußball-Kleinfeld nämlich kurzfristig und ohne großen Aufwand verpackt und anschließend transportiert werden.

Das Wichtigste für den Klub ist freilich, dass die Bade- und Freizeitsaison auf der Festwiese unter Federführung des Treffs, sehr gut gestartet sei vor wenigen Wochen. „Wir sind mittlerweile sehr gut besucht“, merkt Mike Gutschmidt an. Weil auch schon – trotz ungünstiger Witterung – die vergangene Premierensaison für den Klub hervorragend lief, sei man inzwischen sehr optimistisch, dass es so weitergeht. Zumal auch schon weitere Angebote für die Nutzer der Festwiese samt Badestelle geordert wurden: ein Bodentrampolin und Strandmöbel wie Hängematten, Liegestühle und Sonnenschirme.