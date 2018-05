Spannend, Lustig und mit viel Action

Andre Eckardt

Brandenburg Letzte Woche ging es wieder heiß her beim legendären Spargelschälwettbewerb im Beetzsee Center. 15 Jahre und kein bisschen langweilig, so ist aus einer Idee eine Tradition geworden. Viele Mannschaften hatten wieder richtig Spaß, verbunden mit Spannung und viel Action, sich diesem besonderen Wettbewerb zu stellen, der bei vielen bis zum Ende spannender nicht sein konnte. Wie jedes Jahr gab es auch wieder leckere Spargelgerichte aus der Showküche, in der Showkoch René Thoms wieder besondere Kreationen rund um den Spargel zauberte. Unterhaltsame Mannschaften zeigten von Mittwoch bis Freitag ihr Können beim Spargelschälen. Mit Moderator Ecki und dem Centermanager Uwe Roß wurden wieder lockere Sprüche in die Runde geschmettert, damit es auch nicht langweilig wird. Mittwoch traten die Geschäfte ADLER, WISAG, Centermanagement, Steinicke Bäckerei, real, Drachenhaus, Kebap Haus, so gut, Vodafone, Ernstings Family, Fischeck, Blumen Zahn, GECO an, um sich für den Freitag zu qualifizieren. Geschafft hatte es hier das Team real. Am Donnerstag hatten die Vereine ihren Nachmittag. Dabei hatte hier das Team der Lebenshilfe die Nase vorn. Und am Freitag gaben sich viele bekannte und prominente Mannschaften die Ehre.

Die Teams Förderverein Marienberg, Havelköniginnen, Kunden, DEKRA, KCH, AOK, Werbegemeinschaft Beetzsee Center, Stadtmarketing, Moderatoren waren mit viel Geschicklichkeit und Anspannung bei der Sache. Am Ende kamen die Teams Havelköniginnen, Lebenshilfe und real ins große Finale. Am Ende holte sich das Team real den Titel Spargelchamp 2018. Viele Mannschaften haben sich nun vorgenommen, im nächsten Jahr noch besser zu werden. Dann heißt es wieder:

„An die Spargelstangen fertig los“. Übrigens: Bundestagsabgeordnete Dr. Dietlind Tiemann will dann auch mit einer Mannschaft dabei sein.