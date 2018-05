Schlemmerstübchen mit Tanzsaal

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Seit Mitte April ist Bötzow um ein Frühstücks- und Mittagstischangebot reicher. Das Bistro Schlemmerstübchen soll sogar erweitert werden – um einen großen Veranstaltungssaal.

„Wir haben jeden Stein angefasst, jede Fliese neu gelegt“, sagt Veronika Graeve-Dietz über das Bistro, das sie zusammen mit Ex-Profi-Boxer Marco Schulze aufgebaut hat. Frühmorgens fragen Unternehmer der Region nach belegten Brötchen, mittags Handwerker aus der Nähe, was auf den Tisch kommt.

In der Veltener Straße 59a sollen Gäste essen wie bei Muttern. „Wir servieren kein abgepacktes Essen, wir kochen frisch“, so die 50-Jährige. Das Bistro läuft über die Gesellschaft Time Event GmbH, die sie mit Schulze gegründet hat. Steckt „Schulle“, der seinen „fahrbaren Mittagstisch“ in Börnicke aufgegeben hat, seine Manpower aktuell in die Veltener Fanmeile, kümmert sich seine Geschäftspartnerin ums Bistro: sieben Angestellte, Frühstück, Lieferanten, mobiler Essensservice. Sie will die Lokalität zum Treffpunkt etablieren. Senioren könnten Stammtische abhalten, Damenrunden ihr Prosecco-Frühstück genießen. „Bisher kommt das Angebot gut an“, sagt sie. Doch sie weiß, dass sie mit Aktionen im Gespräch bleiben muss. „Als wir nicht wussten, wohin mit den glatten Pommes, haben wir auf Facebook aufgerufen, dass jedes Kind eine Tüte bei uns umsonst bekommt.“ So wurden aus Kartoffeln warme Semmeln.

Geöffnet hat das Schlemmerstübchen werktags von 7 bis 20 Uhr, am Wochenende von 11 bis 20.Uhr. In wenigen Monaten könnten sich die Arbeitszeiten der Inhaber noch einmal verlängern. Wenn der benachbarte Getränkemarkt Ende Juli schließt, wolle sie mit Schulze den Laden zum Veranstaltungsort für Geburtstage, Weihnachts- oder Firmenfeiern ausbauen. Die Eventhalle könnte fertig sein, wenn sich das Bistro am 8. September an der Kneipennacht beteiligt. „Wir sind nur ein kleines Bistro, aber mit Anspruch“, betont Veronika Graeve-Dietz.