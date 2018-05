Glücklicher TuS-Sieg: „Das war zu wenig“

Stefan Zwahr

Sachsenhausen Die Brandenburgliga-Fußballer des TuS 1896 Sachsenhausen feierten am Sonnabend den achten Sieg in den letzten neun Spielen, wussten den 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg bei Stahl Brandenburg aber einzuordnen. "Wir haben Glück gehabt", sagte Dennis Wulff.

Im fünftletzten Saisonspiel rettete der Pfosten dem Tabellenfünften in der Schlussminute den "Dreier". Und auch Schlussmann Nick Schrobback hatte seinen Anteil daran, dass beim abstiegsbedrohten Traditionsverein gewonnen wurde. "Wir haben über weite Phasen der zweiten Halbzeit um ein Gegentor gebettelt", räumte Innenverteidiger Robert Wiesner ein.

In der ersten Halbzeit hatte das Spiel noch anders ausgesehen. "Da ist unser taktisches Konzept aufgegangen", betonte Trainer Oliver Richter. Allerdings sei seine Mannschaft etwas schluderig bei der Chancenverwertung gewesen. So in der zehnten Minute, als Florian Schulte nach einem Angriff über die halbrechte Seite selbst den Abschluss suchte, anstatt den mitgelaufenen und freistehenden Paul Döbbelin anzuspielen. Elf Minuter später waren Beide an der nächsten gefährlichen Aktion beteiligt: Döbbelin kam wieder über die linke Seite, Schulte konnte das flache Zuspiel aber nicht verarbeiten. Später segelte ein Kopfball von Kevin Höpfner knapp am Tor vorbei (24.). In der 29. Minute gelang die verdiente Führung: Andor Müller, von Christopher Groll in Szene gesetzt, traf aus 15 Metern. Der Schuss wurde noch abgefälscht und ging vom Innenpfosten in die Maschen.

"Nach der Pause wollten wir weiter defensiv stabil stehen und auf die eigenen Konter setzen. Das haben wir nicht einmal ungenügend umgesetzt", bemängelte Richter. Sein Team (in dem Andor Müller angeschlagen ausschied) hätte in keinem Teil des Feldes Zugriff gefunden. "Wir konnten nur noch für wenig Entlastung sorgen", beobachtete Keeper Schrobback, der gute Paraden gegen Gabriel Franceschini Machado (48.) und Ryo Yoshida (53.) zeigte. Nach dem Ausgleich durch Daniel Schimpf (62./Kopfball nach Ecke von Jonas Meyer) hatte der TuS Glück, als nach einer weiteren Ecke der Pfosten rettete (73.). Bevor in der Schlussphase ein Heber von Yoshida knapp über die Latte ging (84.) und machado einen Flachschuss aus der zweiten Reihe an den Pfosten setzte (90.), nutzte Döbbelin die einzige sich bietende Chance im zweiten Abschnitt zum Siegtreffer, spitzelte den Ball nach einer Freistoß-Eingabe über die Linie (80.).

"Da kann man halt von Effektivität sprechen", freute sich Schrobback. "Klar wackelt auf der anderen Seite das Spiel. Letztlich sind es fifty-fifty-Spiele, die du gewinnst, wenn du weiter oben stehst." Das Fazit von Oliver Richter: "Hier hat nicht die Mannschaft gewonnen, die besser war, sondern die Mannschaft, die das Glück auf ihrer Seite hatte. Wir entscheiden das Spiel, weil wir die individuell besseren Einzelspieler hatten. Das ist aber keine Sache, auf der man sich ausruhen sollte. Wir wissen zu schätzen, dass wir acht von neun Spielen gewonnen haben. Das war heute aber insgesamt zu wenig."

Und nun? "Es ist halt alles eng. Jeder Spieltag kann alles durcheinanderwerfen", so Schrobback. "Wir haben den Anspruch, das Bestmögliche herauszuholen. Es ist noch alles drin Richtung Platz zwei bis fünf."

TuS: Schrobback – Weigt (63. Wolter), Wiesner, Höpfner, Rutzen, Wunderlich (85. Pönisch), Kordecki, Müller (50. Wulff), Schulte, Groll, Döbbelin