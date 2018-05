Alleinerziehende demonstrieren gegen Kinderarmut

dpa

Berlin (dpa) Das Geld ist bei vielen alleinerziehenden Müttern und Vätern knapp. Leidtragende sind oft die Kinder. Ihre Eltern wollen das nicht länger hinnehmen.

Mehrere Hundert Erwachsene und Kinder haben am Samstag am Brandenburger Tor in Berlin gegen Familien- und Kinderarmut protestiert. Die Demonstration einen Tag vor dem Muttertag stand unter dem Motto „Es reicht für uns alle“. Die Veranstalter sprachen von 500 bis 700 Teilnehmern bei der Kundgebung, die Schätzungen der Polizei fielen etwas niedriger aus.

Die Organisatoren zeigten sich begeistert von der Resonanz: „Das war das erste Mal, dass Betroffene als Einheit gemeinsam marschiert sind und so in der Öffentlichkeit auf das Thema hingewiesen haben“, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Auch in den sozialen Medien gebe es ein sehr positives Echo. „Nun kommt es darauf an, was wir daraus machen. Das Thema muss in jedem Fall auf die Agenda“, so die Sprecherin.

Claudia Chmel, Geschäftsführerin des Berliner Landesverbandes alleinerziehender Mütter und Väter, forderte unter anderem ein Steuersystem, das die Alleinerziehenden nicht weiter benachteiligt. Nina Stahr, die Landesvorsitzende der Grünen in Berlin, erklärte: „Berlin ist die Hauptstadt der Familien- und Kinderarmut. Jedes dritte Kind ist hier auf Hartz IV angewiesen. Das wollen und dürfen wir nicht länger hinnehmen. Armut verhindert Lebenschancen, erdrückt Talente und Wünsche.“