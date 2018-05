Saison eröffnet

Wolfgang Balzer

Paretz Einen entspannten Nachmittag erlebten am vergangenen Sonnabend mehrere hundert Besucher in und an der Paretzer Scheune. Das Paretzer Blasorchester spielte schwungvolle Blasmusik, die Potsdamer Cheerleader sorgten für temperamentvolle Unterhaltung, die Tanzeleven der Tanzschule Amanda gaben ebenso mit viel Beifall bedachte Proben ihres Könnens wie die Akki-Harmonists, 46 junge Musikanten aus Schulen in Nauen, Wustermark und Ketzin/Havel.

Es sind die älteren Schüler der Musikschule Fröhlich. Geführt wurden sie ebenso einfühlsam wie konsequent von Ellen Feist mit ihrer 25-jährigen Erfahrung als Lehrerin an der Musikschule. Mit diesem abwechslungsreichen Programm am nun schon traditionellen Tag des offenen Scheunentores startete die Stiftung Paretz in die Kultursaison 2018.

„Unserem Stiftungszweck entsprechend wollen wir, wie schon in den Vorjahren, mit vielen Akteuren ein bereicherndes kulturelles Programm gestalten“, sagte Geschäftsleiterin Gabriele Radtke-Wolf. Zu diesen Akteuren gehörten am sonnigen Nachmittag mehrere Ketziner Vereine, die die Gelegenheit nutzten, sich vorzustellen. An der Torwand gab Frank Recknagel gerade den Mädchen der Cheerleader in ihren Kostümen technische Tipps. Er ist der neue Vorsitzende des FSV 95 Falke und nutzte die Gelegenheit, Nachwuchs für den Fußball zu begeistern. „Bei uns sind Mädchen ebenso wie Jungen ab fünf Jahre willkommen“, sagte er.

Auch der Breitensportverein SC Ketzin nutze die Gelegenheit, sich vorzustellen. Hier üben die Hobbysportler in den Sportarten Gymnastik, Kegeln und Badminton. Ein völlig anderes Angebot hatte Dorit Herrkorn mit ihren hübschen Mützchen, Schals und Kuscheltieren. „Alles selbst gestrickt, ist mein Hobby“, sagte sie. Nebenan stellten sich die Imker vor und Franziska Blask begann, eine Erntekrone zu binden. Sie repräsentierte den Landfrauenverein und informierte über dessen Arbeit.

Schwer hatten es allerdings alle Hungrigen. Sie mussten sich entscheiden zwischen dem Kuchenbüfett des Paretzer Liebhabertheaters, dem Deftigen der Stiftung Paretz, den brasilianischen Spezialitäten der Fazenda da Esparanza aus Neuhof, frisch geräuchertem vom Nauener Angelteich „Im Winkel“ und einigen anderen Angeboten. So wie viele andere Besucher auch, entspannte sich Christina Lasarzik aus Paaren im Glien auf dem Schmiedehof. „Ein tolles Programm“, lobte sie.