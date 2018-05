Mit Stimmung in die Saison

Wolfgan Balzer

Ketzin Mit bester Stimmung und einem Frühlingsfest startete der seit 1991 bestehende Ketziner AWO-Ortsverein in die Veranstaltungssaison 2018. Und stimmungsvoll geht es im Juni weiter. Das Ketziner Blasorchester gibt für die immerhin 140 Mitglieder wieder ein unentgeltliches Konzert.

Wie das langjährige AWO-Mitglied Gerhard Holz sagte, freuen sich alle auch schon auf den alljährlich stattfindenden AWO-Reiseball in Rangsdorf. Mehrere hundert Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt aus dem Bereich des ehemaligen Bezirkes Potsdam wollen dann gemeinsam feiern.

Eine Fahrt nach Warnemünde, das Herbstfest und gemütliche Nachmittage in der Weihnachtszeit sorgen für Abwechslung. Viele Vereinsmitglieder treffen sich sogar täglich. Von Montag bis Freitag brauchen sie nicht kochen. Im AWO-Treff in der Plantagenstraße wird ihnen das Mittagessen serviert. So mancher bleibt gleich noch zum Spielen. „Mensch-ärgere-dich-nicht ist noch immer eines der beliebtesten“, meinte Gerhard Holz. Einmal im Monat gibt es Bingo und Skat. Da ginge es oft richtig zur Sache. Wer mitmachen möchte, kann jederzeit in den AWO-Treff reinschauen.