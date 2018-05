dpa

Dallgow-Döberitz (dpa) Eine Drohne hat einen Piloten beim Anflug auf den Flughafen Berlin-Tegel überrascht.

Die Drohne sei am Samstag in 750 Metern Höhe über dem Stadtgebiet von Dallgow-Döberitz (Havelland) in der Nähe des Flugzeugs aufgetaucht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Zu einer konkreten Gefährdung sei es allerdings nicht gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.