Knoblauch unter Bäume setzen

dpa

Berlin (dpa) Unter Bäumen können gut Pflanzen wachsen - und manche tun den Gehölzen auch noch etwas Gutes. Knoblauch ist zum Beispiel ein erprobtes Mittel gegen Wühlmäuse, erklärt Sven Wachtmann, Berater beim Landesverband Berlin der Gartenfreunde. Und Kapuzinerkresse hält Blattläuse fern.

Er rät auch zum Säen von sogenannten Gründüngungspflanzen auf den Baumscheiben, das ist der Bereich über den Wurzeln um den Baumstamm herum. Zum Beispiel Phacelia, Lupinen und Sommerwicken verbessern den Boden unter den Bäumen.

Viele dieser Düngerpflanzen sind sogenannte Tiefwurzler - mit Ausläufern, die recht weit in den Boden reichen. Sie lockern dadurch sogar stark verdichtete Böden auf. Und an den Wurzeln von Schmetterlingsblütlern wie der Lupine sitzen Knöllchenbakterien, die mit der Pflanze eine Symbiose eingehen. Sie sind in der Lage, Luftstickstoff zu fixieren. Zerfallen die Pflanzen irgendwann, setzen sie im Boden Stickstoff für die Bäume frei.