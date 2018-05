25 Jahre nach Vereinigung setzen Grüne auf „Kärrnerarbeit“ im Osten

dpa

Berlin (dpa) Vier Jahre nach dem Mauerfall schlossen sich die West-Grünen mit dem ostdeutschen Bündnis 90 zusammen. Ein Vierteljahrhundert später tut sich die Partei im Osten noch immer schwer. Die neue Parteichefin vertritt Potsdam im Bundestag – und sieht auch Fortschritte.

25 Jahre nach dem Zusammenschluss von Bündnis 90 und den Grünen hat die Partei in Ostdeutschland weiter zu kämpfen. Vor allem in strukturschwachen Regionen schneide die Partei „schwach“ ab, und die politischen Aufgaben seien „verdammt groß“, sagte die Grünen-Chefin und Wahl-Potsdamerin Annalena Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. Daher habe die Partei den Anspruch, gerade dort zu wachsen. „Das Wichtigste ist, als Bündnisgrüne sichtbar zu sein. Nur so kommt man ins Gespräch, nicht von oben herab, und kann ansetzen, um Vertrauen zu schaffen“, sagte Baerbock. Gefragt sei „echte Kärrnerarbeit“, also besonders harte Arbeit.

Am 14. Mai 1993 fusionierten die 1980 im Westen gegründeten Grünen und die früheren DDR-Oppositionellen. Es gab viele und offen ausgetragene Konflikte: Die linken und oft lauten Grünen und die ostdeutschen Bündnis-90-Mitglieder mit ihrer eher ruhigen, auf Dialog ausgerichteten Art lagen sich nicht unbedingt. Auch die CDU war für viele im Osten anziehend. Abgesehen von Berlin schneiden die Grünen in Ostdeutschland bis heute schwächer ab als im Westen. 2016 flogen sie in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag.

Den Plan, mit Hilfe eines Schwerpunkts auf soziale Politik im Osten zuzulegen, haben die Grünen seit Jahren. Baerbock verwies auf lokale Erfolge: „Unsere Ergebnisse sind im Osten mittlerweile sehr unterschiedlich. In Universitätsstädten auch dicke zweistellig, in Greifswald stellen wir Bündnisgrünen zum Beispiel den Oberbürgermeister.“ Allerdings sei es mit kleinen Landesverbänden eine Herausforderung, ausreichend Mitglieder zu gewinnen, um der Politik ein Gesicht zu geben. An Regierungen sind sie in drei ostdeutschen Ländern beteiligt: In Berlin und Thüringen mit Rot-Rot-Grün und in Sachsen-Anhalt mit Schwarz-Rot-Grün.

„Wir sehen, wie groß die Verunsicherung ist, das Vertrauen in den Staat bröckelt“, sagte Baerbock. „Diese gesellschaftlichen Risse zeigen sich im Osten noch mal stärker - wie unter einem Brennglas.“ Es gebe das Gefühl von mangelnder Anerkennung nach „krassen Brüchen“ in den Biografien. Daher müsse die soziale und die öffentliche Infrastruktur gestärkt werden. „Wir müssen deshalb die soziale und öffentliche Infrastruktur stärken. Wenn kein Bus mehr fährt, es keinen Sportverein mehr gibt und der Arzt geht, weil das Internet zu langsam ist, dann fühlt man sich nicht nur abgehängt, man ist es.“

Die aus Thüringen stammende Bundestagsfraktionschefin der Grünen und Mitgründerin von Bündnis 90, Katrin Göring-Eckardt, hatte bereits zum 20-jährigen Jubiläum des Zusammenschlusses die „innere Einheit“ der Partei als „gelungen“ bezeichnet. Am Sonntag wollten die Grünen den 25. Jahrestag mit einer Radtour in Berlin entlang des Radwegs feiern, der an den ehemaligen Verlauf der Berliner Mauer erinnert.