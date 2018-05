Schwerer Unfall auf der B 96

Brian Kehnscherper

Teschendorf (MOZ) Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der B 96 schwer verletzt worden. Der Oberhaveler bog gegen 11.45 Uhr von einem Feldweg kommend am Ortseingang von Teschendorf auf die Bundesstraße. Ein aus Richtung Löwenberg kommender Autofahrer aus Niedersachsen konnte nicht rechtzeitig reagieren und erfasste das Motorrad. Beim Sturz zog sich der Krad-Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in die Ruppiner Kliniken gebracht. Die Straße musste laut Polizei bis 12.36 Uhr gesperrt werden. Es kam zu langen Staus.