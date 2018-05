Golfprofi Simpson führt in Ponte Vedra Beach vor Finalrunde

dpa-infocom

Ponte Vedra Beach (dpa) Golfprofi Webb Simpson dominiert weiter die Players Championship. Der 32-jährige Amerikaner spielte in Ponte Vedra Beach eine 68er-Runde und führt das hochkarätig besetzte PGA-Turnier in Florida mit insgesamt 197 Schlägen souverän an.

Der US-Open-Sieger von 2012 hat vor der Finalrunde sieben Schläge Vorsprung auf den Neuseeländer Danny Lee (204). Dritter ist der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson (206) aus den USA. Am Vortag hatte Simpson mit 63 Schlägen den Platzrekord auf dem schweren Par-72-Kurs am Hauptsitz der PGA-Tour eingestellt.

Die US-Stars Tiger Woods und Jordan Spieth (beide 208) verbesserten sich bei dem mit elf Millionen Dollar dotierten Turnier dank starker Runden von 65 Schlägen auf den geteilten neunten Rang. Die Players Championship ist nach den vier Majors der wichtigste Wettbewerb im Golfsport.

Deutschlands formschwacher Golfstar Martin Kaymer war bereits nach zwei Tagen am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. 2014 feierte der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann mit dem Sieg im TPC Sawgrass einen der größten Erfolge seiner Karriere. Derzeit gehört er aber nicht mehr zu den besten 100 Golfspielern der Welt. 2011 führte Kaymer die Weltrangliste sogar für acht Wochen an.