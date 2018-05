Mann greift Lebensgefährtin an

Volkmar Ernst

Velten (MOZ) In der Nacht zum Sonntag rief ein 48-Jähriger die Polizei in die Tobias-Christoph-Feilner-Straße in Velten und teilte mit, dass er soeben seine Lebensabschnittsgefährtin körperlich schikaniert habe. Beim Eintreffen stellten sie Polizeibeamten fest, dass der Mann tatsächlich gegenüber seiner Partnerin handgreiflich geworden war. Da er während der Anzeigenaufnahme Suizidabsichten äußerte, wurde er von den Beamten ins Krankenhaus zur Begutachtung gebracht. Nachdem der Facharzt „Entwarnung“ gegeben hatte, wurde der Mann jedoch aufgrund der Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Auch seine Partnerin stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen unter Einfluss von Alkohol.