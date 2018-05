Drachen, Sterne, Blumen – alles aus Papier

Marion Thomas

Erkner Fasziniert schaut Veronika Greinert auf ein kleines Krokodil, tritt näher, um es genauer bewundern zu können: der Körper mit endlos vielen Schuppen, auch winzigen am Schwanzende, das Maul mit den Reißzähnen, die kurzen Beine... „Alles aus Papier gefaltet. Wunderschön.“ Die Erkneranerin sieht sich um und sagt: „Ich bin begeistert, was man hier alles entdecken kann, wahre Kunstwerke.“

Die Ausstellung im Foyer des Bildungszentrums sowie im großen Saal am Sonntag überraschte wohl so manchen: Drachen, Spinnen, Pferde standen neben den fast legendären Kranichen, die Mitte der 1980-er Jahre die aus Japan stammende Kunst des Papierfaltens auch in Europa bekannt machten. Inzwischen hat sich in der Origami-Welt viel getan. Unterschiedlichste Faltrichtungen und -techniken haben sich verbreitet, viele Künstler einen Namen gemacht.

So gab es auch in Erkner fantasievolle Werke zu entdecken: Plastiken, Masken, Blumen, kunstvolle Schachteln und Spitzendeckchen – alles aus buntem Papier gefaltet und ohne Kleber zusammengesteckt. Dazu gab es Papier-Geburtstagstorten aller Art zu bestaunen, denn die Origami-Freunde feierten ein kleines Jubiläum in Erkner: „Wir treffen uns bereits zum 30. Mal“, sagte Marlene Rostig, Vorsitzende des deutschen Origami-Vereins, und freute sich über das große Interesse: „Wir haben Gäste aus aller Welt eingeladen. Es begeistert mich immer wieder, wenn Menschen – egal woher, wie alt oder welchen Berufes – zusammensitzen, gemeinsam falten und ihr Können gern auch an andere weitergeben.“ So gab es seit Donnerstag drei Tage lang viele Workshops für die Teilnehmer. Am Sonntag dann standen die Türen offen für jedermann. Hunderte Besucher kamen, schauten sich um – und setzten sich auch gern an die langen Tische, um unter Anleitung der „Profis“ wie Pamela Trowe das Falten selbst auszuprobieren. Beate Gündel und ihre Tochter Sandra aus Rüdersdorf falteten zum Beispiel kleine Füchse und bunte Schachteln. „Toll, wie man mit Farben und Formen spielen kann“, sagte die Mutter. „Ich mache gern Handarbeiten und wollte mal was Neues ausprobieren.“ Auch ihre Tochter, die gerade ihr Studium beendet hat, findet darin einen guten Ausgleich. „Wenn man viel mit dem Kopf arbeiten muss, ist das hier sehr entspannend.“