„Die Volkshochschule hat hier einen großen Schatz“

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Sieben Frauen, sieben verschiedene Lebenswege durch Ost und West. Und eine Frau, die ihnen das handwerkliche Instrumentarium Kreatives Schreiben an die Hand gibt und sie ermutigt, ihre Gefühle, Erlebnisse, Erfahrungen zu Papier zu bringen. Die Strausberger Schreibfrauen.

Beatrice Schütze ist die Leiterin dieses Kurses der Volkshochschule Märkisch-Oderland, der sich am Sonnabend traf. „Sie ist ein großer Schatz“, so die Buckowerin Claudia Beator. Die Berliner Autorin verstehe es, mit viel Einfühlungsvermögen, Ruhe und Fachkompetenz die Frauen einander zu verbinden und aufzuschließen, dass sie ihre persönlichen Geschichten erzählen und aufschreiben. Christel Runge, die vor Jahren aus Bollersdorf nach Strausberg zog, sagt: „Sie gibt uns einen Denkanstoß, den wir jede für sich in ihre Erfahrungswelt sinken lassen und dann ganz unterschiedlich reflektieren.“ Sie entlocke Assoziationsketten, die durch persönliche Erfahrungen bedingt seien, und befähige zum Schreiben.

Die Gerühmte relativiert: „Das kreative Schreiben ist eine in Amerika vor vielen Jahren entwickelte Methode, gewissermaßen Handwerkszeug für Autoren.“ Beatrice Schütze neigt eher der Lyrik zu und hat den Frauen vorgeschlagen, ihre zweite Lesung, die am 27. Mai um 15 Uhr auf dem Zachariashof in Ihlow stattfindet, mit lyrischen Zwischenrufen bunter zu gestalten. Es werden leise Geschichten zu hören sein, meist Familiengeschichten. Das reizte auch Margit Neber aus Buckow: „Ich bin mit Familiengeschichten aufgewachsen, ich finde, dass jedes Leben spannende Geschichten zu bieten hat.“ Katharina Vogel-Gladkowski ist erst seit März im Kurs. Er ist offen, man kann jederzeit hinzustoßen: „Ich bin hier ganz wunderbar aufgenommen worden, der Kurs ist eine große Bereicherung für mich.“ Aus dem Oderbruch hat sich Kathrin Tenner für die vor fünf Semestern gestartete Reihe angemeldet: „Meine Mutter hat Geschichten geschrieben, ich möchte das auch können, um meine Enkeln an meinen Lebenserfahrungen teilhaben zu lassen.“ Das ist auch ein Motiv der Strausbergerinnen Sabine Stottmeyer und Christel Runge. Claudia Beator gibt ein weiteres an: „Ich stamme aus dem alten Westberlin und habe an Hand der persönlichen Geschichten überhaupt erst den Alltag des DDR-Lebens begreifen gelernt.“ (js)