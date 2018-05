Deutschland und ­Europa brauchen mehr Ehrgeiz

Berlin (MOZ) Kellnerinnen in Tracht, volle Bierkrüge und blau-weiße Wahlkampfdeko. Ausgerechnet in einem bayerischen Festzelt fiel vor einem Jahr der Satz der Kanzlerin, der als Trudering-Doktrin Karriere machte: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei.“ Angela Merkel erklärte damit in Zeiten von Donald Trump eine der Grundgewissheiten der transatlantischen Nachkriegsordnung für beendet. Trump hat nun mit seiner Iran-Entscheidung letzte Zweifel an der These beseitigt. Zeit für eine erste Bilanz.

Aus Merkels Worten sprach damals der Frust über das Gerempel Trumps auf den Gipfeln von Nato und G7. Trotz Bierzelthitze zog sie einen kühlen Schluss: „Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.“ Das klang entschlossen und ehrgeizig – umgesetzt haben den Vorsatz aber weder die Europäer noch Merkel selbst.

Deutschland war vor allem mit sich selbst beschäftigt: Der Wahlkampf und die zähe Regierungssuche lähmten das Land. Dann bejubelten Union und SPD ihr Europa-Kapitel im Koalitionsvertrag – doch auf konkrete Ansagen zur Zukunft der EU wartet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bis heute.

Ganz ohne die USA – das zeigt der Syrien-Einsatz ebenso wie das Beispiel Afghanistan – wird es auch künftig nicht gehen. Mit wem denn auch sonst? Zeiten, in denen wir uns auf China oder Russland „völlig verlassen“ könnten, liegen jenseits aller Vorstellungskraft. Dabei hat Trump ansonsten nicht gezögert: Er erklärte die Nato für „obsolet“, stieg aus dem Klimaabkommen aus und beendete Handelsverträge. Mit dem Zerreißen der Iran-Vereinbarungen hat Trump mit triumphaler Geste auch ein Belegexemplar transatlantischer Kooperation geschreddert.

Der düpierten EU bleibt nicht viel anderes übrig, als sich zu schütteln – und weiterzumachen. Sollten Deutschland, Frankreich und Großbritannien zumindest Teile des Atom-Abkommens am Leben erhalten, könnte dies tatsächlich eine Keimzelle neuer europäischer Autonomie werden. Ein Europa, das sein Schicksal wirklich in die eigenen Hände nimmt, wäre wohl auch einem Amerika nach Trump willkommen. Dazu müssten Deutsche und Europäer aber deutlich mehr Ehrgeiz zeigen als im zurückliegenden Jahr eins nach Trudering.