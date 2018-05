Martin Stralau

Fürstenwalde (MOZ) In der Asylbewerberunterkunft der Gesellschaft für Arbeit und Soziales in der Hegelstraße hat ein 22-jähriger Iraner in der Nacht zu Sonnabend für Ärger gesorgt. Der Mann musste durch Mitarbeiter des Wachschutzes gegen 1.20 Uhr mehrfach zur Ruhe ermahnt werden, wie die Polizei mitteilte. Nachdem dies keinen Erfolg brachte, wurde zusätzlich die Heimleitung herangezogen. Bei einem erneuten Versuch, ihn zur Ruhe zu ermahnen, zeigte er sich sehr aggressiv und schlug in Richtung der Wachschutzmitarbeiter. Dabei wurde eine Person am Arm getroffen und das T-Shirt eines Wachmanns zerrissen. Da sich der Mann auch nach Eintreffen der Polizei weiter unkooperativ zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Bei einem entsprechenden Test brachte er es auf einen Atemalkoholwert von 2,92 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.