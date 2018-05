Einmal entziffern, bitte!

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Freier Eintritt, zahlreiche Führungen und Aktionen und eine Ausstellungseröffnung lockten am Sonntag in die Frankfurter Museen. Die Besucher konnten alte Schriften (lesen) lernen und das Geheimnis eines Engels im Junkerhaus lüften.

„Halte dich nur gesund! Für die Kinder, die die Mutter noch mehr brauchen als den Vater...“, diese Worte las Anette Handke vom Kleist-Museum einer Besucherin am Sonntagmittag aus einem mitgebrachten Brief vor. Das Museum hatte anlässlich des Internationalen Museumstags dazu eingeladen, schwer zu entziffernde Schriftstücke mitzubringen. Diese reichten von dem privaten Brief des Familienvaters, der – wie oben zitiert – 1944 von der Front nach Hause schreibt, bis zu 350 Jahre alten Urkunden, die bisher unenträtselt auf einem Seelower Dachboden schlummerten.

„Ich möchte aus reiner Neugier den Inhalt kennen“, begründete die Seelowerin Regine Kersten ihren Ausflug ins Kleist-Museum. Sie wisse gar nichts über die zusammengefaltet in Klarsichtfolien verpackten Urkunden. Als Anette Handke diese auseinander faltete, vorsichtig befühlte und entzifferte, wurden ihre Augen immer größer. „Also das ist ja wirklich der Hammer, das würde ich mir gern genauer angucken“, sagte sie. Die Schriftstücke stammen aus den Jahren 1730 und 1671 und sind wohl Lehnbriefe. Regine Kerstens Suche nach der Geschichte hinter den Dokumenten hat wohl gerade erst angefangen.

Die Leidenschaft für alte Schrift hat auch Heike Grabo am Sonntag trotz des Sonnenscheins ins Museum gelockt. Sie wollte die Buchstaben, die die anderen entziffern wollen aber lieber selbst schreiben lernen und setzte sich mit Feder, Tinte und Buchstabenvorlagen an einen Tisch. „Es geht so viel an Kulturtechnik verloren“, findet sie und hat ganz praktische Belege. „Meine Großeltern haben Sütterlin geschrieben und es gibt noch Backrezepte, die kann ich einfach nicht lesen.“

Der Besuch im Kleist-Museum war für sie aber auch ein eingelöstes Vorhaben. „Ich finde, man verliert seine eigene Stadt aus dem Blick“, sagte sie. Wenn sie auswärts sei, schaue sie sich immer so viel an. „Ich habe mir vorgenommen, das in Frankfurt jetzt auch zu machen“, sagte sie und ging nach der Schreibstunde auch noch zu einer Keller-Führung ins Museum Viadrina.

Dort hatte Museumsleiter Martin Schieck zuvor schon Besuchern gezeigt, wie aufwendig sein Haus zwischen 1987 und 2003 saniert worden war. Angesichts von alten Fotos verdeutlichte er die frappierenden Veränderungen, bevor und nachdem man das Haus mit hohen denkmalpflegerischen Ansprüchen in seinen barocken Zustand zurückgebracht hatte. Den beeindruckten Teilnehmern berichtete Schieck aber auch, wie einst der Neffe des ungarischen Königs in dem Haus eine Münze verlor, warum sich ein hier lebender Professor für seine musizierenden Kinder rechtfertigen musste und dass er immer noch nicht weiß, ob das kleine Engelchen im prächtigen Kurfürstensaal schon vor oder erst nach der Sanierung eindeutig als Mädchen zu erkennen war.