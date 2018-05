Außer Lindner nix gewesen

Berlin (MOZ) Eigentlich hätte die FDP ja Probleme genug. Seit ihrem Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag schafft es die Fraktion nur schleppend, sich neben der polternden AfD auf der einen und den Linken und Grünen auf der anderen Seite zu profilieren. Es gibt Baustellen mit einem höheren Frauenanteil als bei den Liberalen. Viele nehmen der Partei den Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen noch immer übel, und nur wenige wissen, was die Partei außer Christian Lindner eigentlich zu bieten hat.

Auf all diese Probleme hat die FDP auf ihrem Parteitag keine Antworten gefunden. Die Veranstaltung geriet zu Lindner-Festspielen, am großen Vorsitzenden kam keiner vorbei. Dass dieser sich selbst nun auch in die Gruppe der großen Europäer einreihen will, steht ihm sicher gut. Doch die Partei bringt es kaum weiter. Im Bundestag sitzen mit den Grünen und der SPD bereits zwei Parteien, die einen dezidiert pro-europäischen Kurs fahren. Und die Frauen? Werden jetzt in einer Arbeitsgruppe besprochen, so wie vor mehr als einem Vierteljahrhundert, als man das Problem zum ersten Mal erkannte. Noch geht Lindners Solo-Kurs gut. Doch wenn der Parteitag in Berlin eines gezeigt hat, dann dieses: Langfristig muss sich die FDP breiter aufstellen. Inhaltlich und personell.